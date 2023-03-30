***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2023 15:35
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (KPMG)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 30 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129750
BIST
16:274.954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 11,12
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
5.000
En Düşük
4.909
16:2719,1711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0510
|Açılış
|: 19,3880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
16:2721,0037
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2452
|Açılış
|: 21,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,0108
En Düşük
20,7260
16:271.212,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,03
|Açılış
|: 1.212,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.217,45
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler16:27
|EKSUN
|78,65
|9.239.330
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|22.260.074
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.608.991
|% 10,00
|
|BVSAN
|73,20
|595.855.481
|% 9,99
|
|SDTTR
|134,30
|607.587.714
|% 9,99
|
|DGGYO
|47,70
|310.548.071
|% -10,00
|
|PAMEL
|230,90
|95.023.469
|% -9,34
|
|MMCAS
|5,29
|258.000
|% -8,00
|
|DESPC
|17,76
|24.249.780
|% -5,68
|
|DGATE
|15,18
|16.030.023
|% -4,83
|
|AKFYE
|19,38
|4.832.096.492
|% -4,72
|
|ISCTR
|13,76
|2.579.954.477
|% 1,85
|
|ASTOR
|54,15
|2.457.803.737
|% 0,56
|
|EREGL
|36,30
|2.024.213.441
|% -0,06
|
|THYAO
|123,70
|2.009.186.889
|% -0,72
|
|AKFYE
|19,38
|4.832.096.492
|% -4,72
|
|ISCTR
|13,76
|2.579.954.477
|% 1,85
|
|YKBNK
|10,12
|1.437.719.100
|% 0,50
|
|SKBNK
|2,38
|314.650.021
|% 8,18
|
|EKGYO
|6,54
|703.626.666
|% 0,93
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1654
|19,1711
|% 0,27
|
|Euro
|20,9755
|21,0037
|% 1,18
|
|Sterlin
|23,6469
|23,7655
|% 0,64
|
|Frank
|20,9082
|21,0342
|% 0,75
|
|Riyal
|5,0894
|5,1149
|% 0,18
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|3,28
|
|Altın Gr.
|1.214
|1.214
|5,07
|
|Cumhuriyet
|8.164
|8.288
|7,00
|
|Tam
|8.180
|8.268
|-8,00
|
|Yarım
|4.010
|4.046
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.005
|2.023
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,57
|14,59
|0,22
|
|B. Petrol
|78,24
|78,24
|0,65
|
Seans Raporu
16:27
daha fazla
-
16:41XU100
Endeks 4, 953 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 37, 499.00 milyon TL de
-
16:41DMSAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 987, 121 adet işlem
-
16:39TDGYO
Yüzde 8.33 oranında artışla 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 527, 789 adet işlem
-
16:38HEDEF
Yüzde 7.66 oranında artışla 19.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 298, 251 adet işlem
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, SDTTR, BVSAN, ELITE, PCILT, FLAP, NETAS, KRGYO, GOKNR, BEYAZ