***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.04.2023 10:11
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2023-30.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (KPMG)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2023
Tescil Tarihi
07.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10.04.2023/10808
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin Şirketi Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.04.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 10.04.2023 tarih, 10808 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134540
BIST
10:304.999
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 74,66
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.003
En Düşük
4.956
10:3019,2882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0514
|Açılış
|: 14,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4300
|
19,2882
En Düşük
19,2200
10:3021,0343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0414
|Açılış
|: 15,3572
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4678
|
21,0358
En Düşük
20,9377
10:301.236,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -5,80
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler10:30
|GESAN
|81,75
|569.229.015
|% 9,95
|
|GRNYO
|4,88
|10.979.516
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,05
|47.964.489
|% 8,25
|
|KLKIM
|58,70
|29.753.613
|% 6,34
|
|IHGZT
|1,04
|7.947.555
|% 6,12
|
|ONCSM
|106,00
|62.716.088
|% -8,86
|
|DERHL
|5,35
|11.309.110
|% -6,63
|
|KRGYO
|17,66
|5.498.729
|% -5,05
|
|VANGD
|7,34
|5.433.155
|% -4,18
|
|DGGYO
|32,22
|5.957.713
|% -4,16
|
|KOZAL
|22,52
|1.090.165.913
|% 4,26
|
|ASTOR
|58,45
|648.320.519
|% 3,09
|
|THYAO
|128,80
|640.312.022
|% 1,10
|
|GESAN
|81,75
|569.229.015
|% 9,95
|
|EKGYO
|6,78
|448.309.607
|% 1,35
|
|EKGYO
|6,78
|448.309.607
|% 1,35
|
|KOZAL
|22,52
|1.090.165.913
|% 4,26
|
|IHLGM
|1,05
|47.964.489
|% 8,25
|
|IHLAS
|0,83
|30.837.491
|% 3,75
|
|SKBNK
|2,50
|79.890.124
|% 2,73
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2567
|19,2882
|% 0,27
|
|Euro
|21,0235
|21,0343
|% 0,20
|
|Sterlin
|23,8495
|23,9692
|% 0,15
|
|Frank
|21,1841
|21,3118
|% 0,08
|
|Riyal
|5,1198
|5,1455
|% 0,14
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.996
|-12,49
|
|Altın Gr.
|1.236
|1.236
|-6,09
|
|Cumhuriyet
|8.497
|8.625
|7,00
|
|Tam
|8.502
|8.573
|10,00
|
|Yarım
|4.152
|4.195
|5,00
|
|Çeyrek
|2.076
|2.097
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,80
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|15,34
|15,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|85,20
|85,20
|0,08
|