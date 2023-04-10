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***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

10.04.2023 10:11
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2023-30.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (KPMG)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2023
Tescil Tarihi
07.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10.04.2023/10808
Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG  Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin Şirketi Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.04.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 10.04.2023 tarih, 10808 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134540


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GRNYO 4,88 10.979.516 % 9,91  
IHLGM 1,05 47.964.489 % 8,25  
KLKIM 58,70 29.753.613 % 6,34  
IHGZT 1,04 7.947.555 % 6,12  
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Euro 21,0235 21,0343 % 0,20  
Sterlin 23,8495 23,9692 % 0,15  
Frank 21,1841 21,3118 % 0,08  
Riyal 5,1198 5,1455 % 0,14  
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10:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.995 1.996 -12,49  
Altın Gr. 1.236 1.236 -6,09  
Cumhuriyet 8.497 8.625 7,00  
Tam 8.502 8.573 10,00  
Yarım 4.152 4.195 5,00  
Çeyrek 2.076 2.097 2,00  
Gümüş.Ons 24,76 24,80 -0,20  
Gümüş Gr. 15,34 15,36 -0,11  
B. Petrol 85,20 85,20 0,08  
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