***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.12.2020 17:20
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Doğuş Center Maslak Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
29/12/2020
Açıklamalar
Seri III, N48-1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 34-g maddesi uyarınca, şirketimizin portföyünde yer alan "Doğuş Center Maslak" gayrimenkulüne ilişkin olarak TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanmış olan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895445
BIST
17:231.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,10
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.451
En Düşük
1.436
17:237,3502
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,0880
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3450
17:239,0133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0813
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
8,9988
17:23444,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,51
|Açılış
|: 444,33
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
443,58
BIST En Aktif Hisseler17:23
|ALCAR
|374,00
|262.356.007
|% 10,00
|
|INTEM
|33,88
|8.656.763
|% 10,00
|
|ARZUM
|24,86
|22.740.039
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|7.168.060
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|EMKEL
|5,39
|14.033.784
|% -9,41
|
|GUBRF
|74,85
|2.299.940.016
|% 6,32
|
|THYAO
|12,87
|1.385.275.746
|% 1,98
|
|GARAN
|9,93
|1.162.162.575
|% 0,51
|
|KARTN
|104,60
|996.301.290
|% 1,16
|
|KRDMD
|5,64
|930.830.888
|% 0,53
|
|KARSN
|3,24
|755.096.075
|% 3,18
|
|SKBNK
|1,53
|336.019.125
|% -2,55
|
|GSDHO
|2,47
|472.207.300
|% 0,82
|
|TSKB
|1,81
|324.353.938
|% -1,09
|
|KRDMD
|5,64
|930.830.888
|% 0,53
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3458
|7,3502
|% -1,18
|
|Euro
|9,0047
|9,0133
|% -0,89
|
|Sterlin
|9,9022
|9,9519
|% -0,64
|
|Frank
|8,2685
|8,3183
|% -0,72
|
|Riyal
|1,9531
|1,9629
|% -1,15
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|5,56
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|51,54
|51,54
|0,64
|
Seans Raporu
17:23
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17:34ENJSA
Yüzde 5.58 oranında artışla 12.49 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 123, 053 adet işlem
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17:32ANELE
Yüzde 4.90 oranında artışla 3.21 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 058, 339 adet işlem
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17:30XU100
Endeks 1, 450 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 23, 877.00 milyon TL de
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17:29GUBRF
Yüzde 5.54 oranında artışla 74.30 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 590, 315 adet işlem
-
17:28KRTEK
Yüzde 5.56 oranında artışla 7.59 lira fiyatla işlem gören hissede 603, 251 adet işlem