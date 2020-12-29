***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.12.2020 17:36
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Doğuş Center Etiler Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
29/12/2020
Açıklamalar
Seri III, No 48-1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 34-g maddesi uyarınca, Şirketimizin portföyünde yer alan "Doğuş Center Etiler" gayrimenkulüne ilişkin olarak TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanmış olan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895453
BIST
17:291.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 12,88
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.453
En Düşük
1.436
17:297,3581
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,0801
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3382
17:299,0234
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0712
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
8,9988
17:29444,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,69
|Açılış
|: 444,15
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
443,58
BIST En Aktif Hisseler17:29
|ALCAR
|374,00
|262.643.613
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|7.168.313
|% 10,00
|
|ARZUM
|24,86
|22.743.146
|% 10,00
|
|INTEM
|33,88
|8.656.763
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|EMKEL
|5,41
|14.360.743
|% -9,08
|
|GUBRF
|74,45
|2.361.610.729
|% 5,75
|
|THYAO
|12,91
|1.393.010.835
|% 2,30
|
|GARAN
|9,96
|1.210.411.018
|% 0,81
|
|KARTN
|104,40
|999.666.134
|% 0,97
|
|KRDMD
|5,67
|977.460.957
|% 1,07
|
|KARSN
|3,24
|757.932.206
|% 3,18
|
|SKBNK
|1,53
|340.348.200
|% -2,55
|
|GSDHO
|2,48
|476.627.084
|% 1,22
|
|TSKB
|1,80
|325.896.865
|% -1,64
|
|KRDMD
|5,67
|977.460.957
|% 1,07
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3488
|7,3581
|% -1,08
|
|Euro
|9,0090
|9,0234
|% -0,78
|
|Sterlin
|9,8994
|9,9491
|% -0,67
|
|Frank
|8,2662
|8,3160
|% -0,75
|
|Riyal
|1,9528
|1,9626
|% -1,17
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|5,56
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|51,54
|51,54
|0,64
|
Seans Raporu
17:29
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17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 75 artarak (% 0.76 ) 1, 301
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17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, SNKRN, CLEBI, BERA, SILVR, AVHOL, UMPAS, ALCAR, VKING, CMBTN
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17:40
YAYLA, CLEBI, BERA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:40
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17:40NETAS
Yüzde 5.26 oranında artışla 26.42 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 780, 414 adet işlem