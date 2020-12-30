***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2020 16:41
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gebze Center AVM, Otel ve Ek Binalar
Rapor Tarihi
30.12.2020
Açıklamalar
Seri III, No 48-1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 34-g maddesi uyarınca, şirketimizin portföyünde yer alan "Gebze Center AVM, Otel ve Ek Binalar"a ilişkin olarak Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanmış olan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895686
BIST
16:401.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 13,77
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
16:407,3662
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0292
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
16:409,0450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0137
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
16:40445,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,73
|Açılış
|: 445,02
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler16:38
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|BERA
|19,26
|134.526.368
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.561.403
|% 9,99
|
|INTEM
|37,26
|8.693.868
|% 9,98
|
|ARZUM
|27,34
|23.514.587
|% 9,98
|
|NIBAS
|53,95
|16.259.150
|% -8,17
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|OSMEN
|31,68
|3.348.262
|% -5,38
|
|IDEAS
|13,37
|4.125.857
|% -5,18
|
|DOAS
|28,68
|86.079.788
|% -5,10
|
|GUBRF
|83,10
|2.851.820.312
|% 8,70
|
|ASELS
|18,43
|2.185.014.706
|% 2,96
|
|KOZAL
|97,45
|1.500.422.493
|% 2,31
|
|GARAN
|10,23
|1.491.939.894
|% 2,10
|
|HALKB
|5,62
|1.366.037.941
|% 3,69
|
|EKGYO
|2,16
|683.736.973
|% 0,00
|
|HALKB
|5,62
|1.366.037.941
|% 3,69
|
|VAKBN
|4,73
|1.102.714.826
|% 1,72
|
|ODAS
|3,99
|867.416.100
|% 3,64
|
|KRDMD
|5,84
|1.099.147.485
|% 3,36
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3645
|7,3687
|% -0,36
|
|Euro
|9,0305
|9,0422
|% -0,18
|
|Sterlin
|9,9695
|10,0195
|% 0,19
|
|Frank
|8,2883
|8,3383
|% -0,45
|
|Riyal
|1,9540
|1,9638
|% -0,52
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|3,50
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|-3,00
|
|Tam
|2.936
|3.010
|4,99
|
|Yarım
|1.419
|1.456
|2,41
|
|Çeyrek
|712
|728
|1,21
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,34
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,52
|51,52
|0,29
|
Seans Raporu
16:38
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16:54GUBRF
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16:51XU030
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16:51
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16:51XU100
Endeks 1, 473 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 29, 462.00 milyon TL de
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16:48GUBRF
Yüzde 8.04 oranında artışla 82.60 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 584, 187 adet işlem