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***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

27.12.2023 10:56
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Doğuş Center Etiler (16-17 nl bb)
Rapor Tarihi
27.12.2023
Açıklamalar

 
Seri III, N48-1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 34-g maddesi uyarınca, şirketimizin portföyünde yer alan "Doğuş Center Etiler (16-17 nolu bb)" gayrimenkulüne ilişkin olarak Reel
 Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ta
rafından hazırlanmış olan değerleme raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229604


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