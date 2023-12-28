***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
28.12.2023 11:25
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gebze Center AVM, Otel ve Ek Binalar
Rapor Tarihi
27.12.2023
Açıklamalar
Seri III, No 48-1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 34-g maddesi uyarınca, şirketimizin portföyünde yer alan "Gebze Center AVM, Otel ve Ek Binalar"a ilişkin olarak Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış olan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230014
BIST
'
11:267.397
En Düşük
|Değişim
|: 1,88%
|| 136,71
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.410
11:2629,4532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0728
|Açılış
|: 29,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4532
En Düşük
29,3340
11:2632,8219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1522
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8409
En Düşük
32,6026
11:261.969,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,62
|Açılış
|: 1.969,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.959,47
BIST En Aktif Hisseler11:24
|MIATK
|34,84
|295.524.534
|% 9,97
|
|CMBTN
|2.106,00
|110.477.616
|% 9,97
|
|DIRIT
|10,40
|248.924
|% 9,94
|
|ETYAT
|8,52
|1.418.592
|% 9,94
|
|BRSAN
|580,50
|259.082.551
|% 9,94
|
|SKBNK
|4,14
|11.499.339
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|174.989.718
|% -9,97
|
|INVES
|232,50
|2.762.333
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|40.647.750
|% -9,97
|
|ENSRI
|26,76
|30.831.651
|% -5,51
|
|THYAO
|227,00
|1.781.303.476
|% 2,16
|
|AKBNK
|36,20
|897.335.754
|% 0,89
|
|YKBNK
|19,29
|791.724.929
|% 0,68
|
|ISCTR
|22,86
|789.157.880
|% 2,33
|
|EREGL
|41,74
|586.610.587
|% 1,51
|
|YKBNK
|19,29
|791.724.929
|% 0,68
|
|ISCTR
|22,86
|789.157.880
|% 2,33
|
|EKGYO
|6,82
|211.628.977
|% 0,89
|
|AKBNK
|36,20
|897.335.754
|% 0,89
|
|ODAS
|8,15
|143.896.274
|% 4,22
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4452
|29,4515
|% 0,24
|
|Euro
|32,7894
|32,8234
|% 0,47
|
|Sterlin
|37,6004
|37,7890
|% 0,27
|
|Frank
|34,9568
|35,1674
|% 0,65
|
|Riyal
|7,8266
|7,8658
|% 0,18
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,29
|24,33
|% 0,66
|
|Platin
|998,63
|1.004,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.151,26
|1.160,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,71
|79,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.077,41
|2.077,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:24
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11:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 139, 59 artarak (% 1.77 ) 8, 039
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Endeks 7, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 89 üstünde . İşlem hacmi 16, 458.00 milyon TL de
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11:38ARDYZ
Yüzde 5.45 oranında artışla 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 458, 673 adet işlem
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11:37CMBTN
Yüzde 9.97 oranında artışla 2, 106.00 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 793 adet işlem
-
11:35PSDTC
Yüzde 4.98 oranında artışla 55.85 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 180 adet işlem