***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
20.11.2020 16:55
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.07.2016
Açıklamalar
Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 26/05/2017 01/06/2017 9338
7 11/04/2017 17/04/2017 9307
7,13,14,21 06/09/2016 16/09/2016 9156
7 26/12/2013 02/01/2014 8477
1,3,4,5,6,7,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,29,31,33,37 24/04/2013 30/04/2013 8310
3,5,6,11,13,14,21,23,27,29,39 20/04/2012 27/04/2012 8057
2,7,19 21/03/2011 24/03/2011 7779
2,3,7 23/03/2007 28/03/2007 6775
5 12/03/2003 17/03/2003 5757
2 25/12/2001 28/12/2001 5454
7 26/11/2001 29/11/2001 5435
5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,18,19,25,26,27,31,32,34 27/12/1999 30/12/1999 4952
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889375
BIST