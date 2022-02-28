***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









unan,a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Tebliği II-14.1 gereği, Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.10.2020 tarihli kararı ile yayınlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki açıklamalarını da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca SPK tarafından belirlenen formatlarla 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı kapsamındaki şablonlarla hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun tarafımızca incelendiğini,b) Şirketteki yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve sahip olunan bilgiler çerçevesinde, hazırlanan faaliyet raporunun, kurumsal yönetim uyum raporu ve kurumsal yönetim bilgi formunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketteki yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve sahip olunan bilgiler çerçevesinde, ilgili Tebliğ uyarınca hazırlanan faaliyet raporunun işin gelişim ve performansını, şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla,DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Murat Bahadır TEKER Güler ARASDenetimden Sorumlu Komite Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Bşk.Nazlı YILMAZ Çağan ERKANMali İşler Genel Müdür Yrd. Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005174BIST