***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -204.272 5.056.295 301.846.450 95.044.820 979.262.620 979.262.620Transferler95.044.820 -95.044.820 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)91.941 -70.683.501 -70.683.501 -70.683.501Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -112.331 5.056.295 396.891.270 -70.683.501 908.671.060 0 908.671.060Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler332.007.786 -2.934.646 252.935.267 -91.940 5.056.295 396.891.270 -360.865.188 622.998.844 0 62.998.844Transferler-360.865.188 360.865.188 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-91.940 -80.588.488 -80.496.548 -80.496.548Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.934.646 8.703.935Dönem Sonu Bakiyeler332.007.786 261.639.202 5.056.295 36.026.082 -80.588.488 554.140.877 0 554.140.877Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.641.813 -33.649.437Dönem Karı (Zararı)-80.588.488 -70.683.501Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler114.384.173 95.885.040Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.429.085 1.759.390Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13,14 17.791.781 14.549.462Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler94.167.967 79.576.188Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.660 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.372.571 -59.010.363Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.354.719 -12.942.886Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.443.233 -53.127.172İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.425.381 7.059.695Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-68.471 11.092.350Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.493.852 -4.032.655Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları24.423.114 -33.808.824Alınan Faiz218.699 159.387Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-131.295 -50.567.778Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.250Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.250Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -131.295 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6 0 -50.565.528FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.025.947 87.852.893İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.730.521Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.730.521Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 312.892.000Kredilerden Nakit Girişleri312.892.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-17.697.028 -210.330.752Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-17.697.028 -210.330.752Ödenen Faiz-11.059.440 -14.708.355YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.484.571 3.635.678Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.484.571 3.635.678DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.944.933 3.249.982DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 18.429.504 6.885.660Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 18.429.504 10.948.060Ticari Alacaklar5 23.950.260 9.873.991İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,16 18.261.119 3.348.312İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.689.141 6.525.679Diğer Alacaklar10.459 387.169İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.459 387.169Peşin Ödenmiş Giderler6 4.185.504 761.658Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar221.393 209.464Diğer Dönen Varlıklar14.545.640 18.047.812ARA TOPLAM61.342.760 40.228.154TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR61.342.760 40.228.154DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 1.918.399.449 1.918.268.154Maddi Duran Varlıklar627.857 623.197Maddi Olmayan Duran Varlıklar124.558 124.558Peşin Ödenmiş Giderler6 3.603.185 3.977.959Diğer Duran Varlıklar910.897 24.545TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.923.665.946 1.923.018.413TOPLAM VARLIKLAR1.985.008.706 1.963.246.567KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 115.986.509 81.030.591Ticari Borçlar5 35.830.084 37.273.317İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,16 33.250.712 33.197.669İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.579.372 4.075.648Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar220.294 93.530Diğer Borçlar4.549.421 297.521İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.549.421 297.521Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 840.844 639.552İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 0 9.004İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)840.844 630.548Kısa Vadeli Karşılıklar5.852.616 1.148.956Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar781.362 686.051Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar5.071.254 462.905Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler111.240 1.103.896ARA TOPLAM163.391.008 121.587.363TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER163.391.008 121.587.363UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 1.265.522.441 1.216.641.325Diğer Borçlar1.354.737 1.267.301İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.354.737 1.267.301Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)27.714 208.598İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)27.714 208.598Uzun Vadeli Karşılıklar571.929 543.136Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar571.929 543.136TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.267.476.821 1.218.660.360TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.430.867.829 1.340.247.723ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar554.140.877 622.998.844Ödenmiş Sermaye9 332.007.786 332.007.786Geri Alınmış Paylar (-)9 0 -2.934.646Paylara İlişkin Primler (İskontolar)9 261.639.202 252.935.267Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 -91.940Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -91.940Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -91.940Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.056.295 5.056.295Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları36.026.082 396.891.270Net Dönem Karı veya Zararı-80.588.488 -360.865.188TOPLAM ÖZKAYNAKLAR554.140.877 622.998.844TOPLAM KAYNAKLAR1.985.008.706 1.963.246.567Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 40.673.714 36.790.937Satışların Maliyeti10 -4.659.194 -6.668.427TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)36.014.520 30.122.510BRÜT KAR (ZARAR)36.014.520 30.122.510Genel Yönetim Giderleri11 -2.057.502 -1.674.600Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 4.053.787 110.819Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -3.840.950 -14.446.901ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)34.169.855 14.111.828Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)34.169.855 14.111.828Finansman Gelirleri13 215.572 8.670.387Finansman Giderleri14 -114.973.915 -93.465.716SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-80.588.488 -70.683.501Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-80.588.488 -70.683.501DÖNEM KARI (ZARARI)-80.588.488 -70.683.501Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-80.588.488 -70.683.501Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 23 -0,24300000 -0,21600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar91.940 91.941Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)91.940 91.941Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)91.940 91.941TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-80.496.548 -70.591.560Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-80.496.548 -70.591.560http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937582BIST