***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -204.272 5.056.295 301.846.450 95.044.820 979.262.620 979.262.620Transferler95.044.820 -95.044.820 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)112.332 -360.865.188 -360.752.856 -360.752.856Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 1.305.190 3.183.890 4.489.080 4.489.080Dönem Sonu Bakiyeler332.007.786 -2.934.646 252.935.267 -91.940 5.056.295 396.891.270 -360.865.188 622.998.844 0 622.998.844Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler332.007.786 -2.934.646 252.935.267 -91.940 5.056.295 396.891.270 -360.865.188 622.998.844 0 622.998.844Transferler-360.865.188 360.865.188 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-229.276.304 -229.276.304Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 2.934.646 8.703.935 11.638.581 11.638.581Dönem Sonu Bakiyeler332.007.786 261.639.202 -91.940 5.056.295 36.026.082 -229.276.304 405.361.121 0 405.361.121Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI119.410.831 75.206.844Dönem Karı (Zararı)-229.276.304 -360.865.188Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler362.619.587 468.559.240Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.093.012 1.012.017Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19,20,21 82.389.943 64.976.819Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler733.964.881 307.340.317Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler19,20,22 -452.548.775 95.265.148Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler9,18 -452.548.775 95.265.148Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-93.450 -35.061İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14.827.809 -32.760.992Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-31.241.315 8.740.304Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26.092.398 -21.401.303İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.678.892 -20.099.993Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)16.346.612 136.060Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-26.025.504 -20.236.053Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları118.515.474 74.933.060Alınan Faiz895.357 273.784Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.303.698 -92.601.302Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.799 -5.034Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.799 -5.034Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -3.299.899 -92.596.268FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-114.622.509 25.089.409İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 11.638.581 4.489.080Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.638.581 4.489.080Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri26 0 312.892.000Kredilerden Nakit Girişleri312.892.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları26 -64.154.861 -239.166.443Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-64.154.861 -239.166.443Ödenen Faiz26 -62.106.229 -53.125.228YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.484.624 7.694.951Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.484.624 7.694.951DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.944.933 3.249.982DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 12.429.557 10.944.933Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 12.429.664 10.948.060Ticari Alacaklar45.918.703 9.873.991İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,25 40.996.390 3.348.312İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 4.922.313 6.525.679Diğer Alacaklar6 3.127 387.169İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.127 387.169Peşin Ödenmiş Giderler7 529.274 761.658Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 257.532 209.464Diğer Dönen Varlıklar13 2.133.572 18.047.812ARA TOPLAM61.271.872 40.228.154Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar10 349.235.000 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR410.506.872 40.228.154DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 2.024.881.828 1.918.268.154Maddi Duran Varlıklar716.647 623.197Maddi Olmayan Duran Varlıklar128.357 124.558Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar128.357 124.558Peşin Ödenmiş Giderler7 3.469.083 3.977.959Diğer Duran Varlıklar13 206.502 24.545TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.029.402.417 1.923.018.413TOPLAM VARLIKLAR2.439.909.289 1.963.246.567KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 283.342.595 81.030.591Ticari Borçlar63.365.715 37.273.317İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,25 56.810.389 33.197.669İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 6.555.326 4.075.648Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar101.707 93.530Diğer Borçlar6 371.430 297.521İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar371.430 297.521Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)262.550 639.552İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)25 0 9.004İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 262.550 630.548Kısa Vadeli Karşılıklar1.138.933 1.148.956Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.108.896 686.051Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 30.037 462.905Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 172.510 1.103.896ARA TOPLAM348.755.440 121.587.363TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER348.755.440 121.587.363UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 1.682.713.838 1.216.641.325Diğer Borçlar6 1.808.984 1.267.301İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.808.984 1.267.301Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)369.959 208.598İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 369.959 208.598Uzun Vadeli Karşılıklar12 899.947 543.136Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar899.947 543.136TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.685.792.728 1.218.660.360TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.034.548.168 1.340.247.723ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar405.361.121 622.998.844Ödenmiş Sermaye15 332.007.786 332.007.786Geri Alınmış Paylar (-)15 0 -2.934.646Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 261.639.202 252.935.267Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-91.940 -91.940Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-91.940 -91.940Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-91.940 -91.940Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.056.295 5.056.295Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları36.026.082 396.891.270Net Dönem Karı veya Zararı-229.276.304 -360.865.188TOPLAM ÖZKAYNAKLAR405.361.121 622.998.844TOPLAM KAYNAKLAR2.439.909.289 1.963.246.567Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 151.169.448 120.145.292Satışların Maliyeti16 -22.825.259 -18.347.100TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)128.344.189 101.798.192BRÜT KAR (ZARAR)128.344.189 101.798.192Genel Yönetim Giderleri17 -9.196.504 -9.148.669Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 393.826.046 28.746.273Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -15.774.652 -125.566.736ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)497.199.079 -4.170.940Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)497.199.079 -4.170.940Finansman Gelirleri20 7.374.279 10.805.596Finansman Giderleri21 -833.350.730 -397.302.077SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-328.777.372 -390.667.421Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-328.777.372 -390.667.421DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22 99.501.068 29.802.233DÖNEM KARI (ZARARI)-229.276.304 -360.865.188Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-229.276.304 -360.865.188Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 24 -0,69100000 -1,09200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 112.332Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 112.332Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 112.332TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-229.276.304 -360.752.856Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-229.276.304 -360.752.856http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003872BIST