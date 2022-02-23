***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
23.02.2022 19:16
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -204.272 5.056.295 301.846.450 95.044.820 979.262.620 979.262.620
Transferler
95.044.820 -95.044.820 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
112.332 -360.865.188 -360.752.856 -360.752.856
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 1.305.190 3.183.890 4.489.080 4.489.080
Dönem Sonu Bakiyeler
332.007.786 -2.934.646 252.935.267 -91.940 5.056.295 396.891.270 -360.865.188 622.998.844 0 622.998.844
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
332.007.786 -2.934.646 252.935.267 -91.940 5.056.295 396.891.270 -360.865.188 622.998.844 0 622.998.844
Transferler
-360.865.188 360.865.188 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-229.276.304 -229.276.304
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 2.934.646 8.703.935 11.638.581 11.638.581
Dönem Sonu Bakiyeler
332.007.786 261.639.202 -91.940 5.056.295 36.026.082 -229.276.304 405.361.121 0 405.361.121
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
119.410.831 75.206.844
Dönem Karı (Zararı)
-229.276.304 -360.865.188
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
362.619.587 468.559.240
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.093.012 1.012.017
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19,20,21 82.389.943 64.976.819
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
733.964.881 307.340.317
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19,20,22 -452.548.775 95.265.148
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
9,18 -452.548.775 95.265.148
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-93.450 -35.061
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.827.809 -32.760.992
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.241.315 8.740.304
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.092.398 -21.401.303
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.678.892 -20.099.993
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16.346.612 136.060
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-26.025.504 -20.236.053
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
118.515.474 74.933.060
Alınan Faiz
895.357 273.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.303.698 -92.601.302
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.799 -5.034
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.799 -5.034
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.299.899 -92.596.268
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.622.509 25.089.409
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 11.638.581 4.489.080
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.638.581 4.489.080
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
26 0 312.892.000
Kredilerden Nakit Girişleri
312.892.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
26 -64.154.861 -239.166.443
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-64.154.861 -239.166.443
Ödenen Faiz
26 -62.106.229 -53.125.228
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.484.624 7.694.951
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.484.624 7.694.951
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.944.933 3.249.982
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 12.429.557 10.944.933
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 12.429.664 10.948.060
Ticari Alacaklar
45.918.703 9.873.991
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,25 40.996.390 3.348.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.922.313 6.525.679
Diğer Alacaklar
6 3.127 387.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.127 387.169
Peşin Ödenmiş Giderler
7 529.274 761.658
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 257.532 209.464
Diğer Dönen Varlıklar
13 2.133.572 18.047.812
ARA TOPLAM
61.271.872 40.228.154
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
10 349.235.000 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
410.506.872 40.228.154
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 2.024.881.828 1.918.268.154
Maddi Duran Varlıklar
716.647 623.197
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
128.357 124.558
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
128.357 124.558
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.469.083 3.977.959
Diğer Duran Varlıklar
13 206.502 24.545
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.029.402.417 1.923.018.413
TOPLAM VARLIKLAR
2.439.909.289 1.963.246.567
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 283.342.595 81.030.591
Ticari Borçlar
63.365.715 37.273.317
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,25 56.810.389 33.197.669
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 6.555.326 4.075.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
101.707 93.530
Diğer Borçlar
6 371.430 297.521
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
371.430 297.521
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
262.550 639.552
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
25 0 9.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 262.550 630.548
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.138.933 1.148.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.108.896 686.051
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 30.037 462.905
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 172.510 1.103.896
ARA TOPLAM
348.755.440 121.587.363
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
348.755.440 121.587.363
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.682.713.838 1.216.641.325
Diğer Borçlar
6 1.808.984 1.267.301
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.808.984 1.267.301
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
369.959 208.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 369.959 208.598
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 899.947 543.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
899.947 543.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.685.792.728 1.218.660.360
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.034.548.168 1.340.247.723
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
405.361.121 622.998.844
Ödenmiş Sermaye
15 332.007.786 332.007.786
Geri Alınmış Paylar (-)
15 0 -2.934.646
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 261.639.202 252.935.267
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-91.940 -91.940
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-91.940 -91.940
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-91.940 -91.940
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.056.295 5.056.295
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
36.026.082 396.891.270
Net Dönem Karı veya Zararı
-229.276.304 -360.865.188
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
405.361.121 622.998.844
TOPLAM KAYNAKLAR
2.439.909.289 1.963.246.567
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 151.169.448 120.145.292
Satışların Maliyeti
16 -22.825.259 -18.347.100
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
128.344.189 101.798.192
BRÜT KAR (ZARAR)
128.344.189 101.798.192
Genel Yönetim Giderleri
17 -9.196.504 -9.148.669
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 393.826.046 28.746.273
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -15.774.652 -125.566.736
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
497.199.079 -4.170.940
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
497.199.079 -4.170.940
Finansman Gelirleri
20 7.374.279 10.805.596
Finansman Giderleri
21 -833.350.730 -397.302.077
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-328.777.372 -390.667.421
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-328.777.372 -390.667.421
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22 99.501.068 29.802.233
DÖNEM KARI (ZARARI)
-229.276.304 -360.865.188
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-229.276.304 -360.865.188
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Kayıp) 24 -0,69100000 -1,09200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 112.332
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 112.332
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 112.332
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-229.276.304 -360.752.856
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-229.276.304 -360.752.856
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003872
BIST