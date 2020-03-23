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***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

23.03.2020 18:14
GÜNCEL HABERLER



***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İptali Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 28 Şubat 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 26 Mart 2020 Perşembe günü, saat 11:00'da Şirket merkezimiz olan Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:4/7 Doğuş Center Maslak 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin çağrı ilanı 28 Şubat 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve 03 Mart 2020 tarihli ve 10028 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 1095 ve 1096 nolu sayfalarında yayımlanmıştır. COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle ve beraberinde gelen seyahat kısıtlamaları, karantina uygulamaları, genel toplum sağlığı gereklilikleri göz önüne alınarak, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20 Mart 2020 tarih. 53382221 sayılı yazısına istinaden anılan genel kurul toplantımızın ileri bir tarihte yapılmak üzere 23 Mart 2020 tarihli ve 2020/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız ile iptal edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831535


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