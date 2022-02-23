***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









ve süreklilik arz eden işlemleri için hazırlanan "İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" 23 Şubat 2022 tarih, 2022/6 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir. İlgili "İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003876BIST