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***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.03.2022 14:51
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 27.10.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.11.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.03.2022 tarihli 2021 yılına ilişkin Genel Kurul Toplatısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.11.2021 tarih, 13346 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 28.12.2021 tarih ve 00070467527 sayılı yazıları ile onayladığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7nci maddesindeki 2017-2021 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık süre boyunca geçerli olan 500.000.000-TL (beşyüzmilyonTL) tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının, 2021-2025 yılları arasında 5 (beş) yıl daha geçerli olacak şekilde izin süresinin uzatılmasına yönelik Esas Sözleşme'nin 7nci maddesinin tadil metni Genel Kurul'un onayına sunuldu, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.535.545,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bakanlık İzni Doğuş GYO.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme 7.Madde Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014404


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