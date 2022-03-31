***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 27.10.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 23.11.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimizin 29.03.2022 tarihli 2021 yılına ilişkin Genel Kurul Toplatısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.11.2021 tarih, 13346 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 28.12.2021 tarih ve 00070467527 sayılı yazıları ile onayladığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7nci maddesindeki 2017-2021 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık süre boyunca geçerli olan 500.000.000-TL (beşyüzmilyonTL) tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının, 2021-2025 yılları arasında 5 (beş) yıl daha geçerli olacak şekilde izin süresinin uzatılmasına yönelik Esas Sözleşme'nin 7nci maddesinin tadil metni Genel Kurul'un onayına sunuldu, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.535.545,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 Bakanlık İzni Doğuş GYO.pdfEK: 2 Esas Sözleşme 7.Madde Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014404BIST