***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 27.10.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 23.11.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 06.04.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin, 2021-2025 yılları arasında 5 (beş) yıl daha geçerli olacak şekilde uzatılmasına yönelik Esas Sözleşme'nin 7nci maddesinin tadil metni 06.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Bakanlık İzni Doğuş GYO.pdfEK: 2 Esas Sözleşme 7.Madde Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016513BIST