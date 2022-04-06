***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.04.2022 16:20
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 27.10.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.11.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 06.04.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin, 2021-2025 yılları arasında 5 (beş) yıl daha geçerli olacak şekilde uzatılmasına yönelik Esas Sözleşme'nin 7nci maddesinin tadil metni 06.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bakanlık İzni Doğuş GYO.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme 7.Madde Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016513
BIST
16:222.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,07
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.317
16:2214,7431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0301
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
16:2216,1205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0648
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
16:22913,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,43
|Açılış
|: 913,38
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler16:20
|KONKA
|15,09
|143.966.895
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|57.973.901
|% 9,97
|
|PAGYO
|11,27
|3.808.748
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|12.867.382
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.533.652
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|97.974.735
|% -10,00
|
|GZNMI
|43,16
|23.827.279
|% -6,98
|
|DZGYO
|2,39
|25.314.713
|% -5,91
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|LIDER
|17,69
|257.147.491
|% -5,15
|
|THYAO
|34,80
|3.266.003.897
|% 0,87
|
|PETKM
|9,99
|1.992.672.477
|% 2,46
|
|ASELS
|25,74
|1.616.182.241
|% -1,08
|
|GARAN
|12,45
|1.426.144.086
|% -0,32
|
|SISE
|16,43
|1.310.491.862
|% -0,67
|
|ODAS
|2,05
|1.076.625.352
|% 7,33
|
|EKGYO
|2,57
|690.667.316
|% -0,77
|
|PETKM
|9,99
|1.992.672.477
|% 2,46
|
|YKBNK
|4,17
|812.527.465
|% -0,95
|
|KARSN
|5,77
|978.308.018
|% 1,94
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7400
|14,7462
|% 0,23
|
|Euro
|16,1109
|16,1199
|% 0,40
|
|Sterlin
|19,2434
|19,3399
|% 0,25
|
|Frank
|15,7372
|15,8320
|% -0,29
|
|Riyal
|3,9186
|3,9382
|% 0,10
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|1,74
|
|Altın Gr.
|913
|913
|1,89
|
|Cumhuriyet
|6.053
|6.145
|-36,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-36,42
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-17,61
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,40
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,01
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,40
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:34ESCAR
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 33.44 lira fiyatla işlem gören hissede 263, 243 adet işlem
-
16:33CEOEM
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 11.31 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 446, 047 adet işlem
-
16:32SMART
Yüzde -3.21 oranında düşüşle 5.73 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 752, 957 adet işlem
-
16:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 96 kaybederek (% -0.24 ) 2, 088
-
16:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PAGYO, ULUSE, DOAS, KONKA, IDEAS, ARMDA