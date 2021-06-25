***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.06.2021 13:01
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu "BBB-(Trk)/Stabil", Kısa Vadeli Ulusal Notu ise "A-3(Trk)/Stabil" olarak belirlenmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Para Notları ise "BB/Stabil" olarak eşleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944103
BIST
13:221.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,89
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.402
13:228,6851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0236
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6753
13:2210,3773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0286
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4087
En Düşük
10,3652
13:22497,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,54
|Açılış
|: 497,59
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,93
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler13:22
|ALKA
|16,50
|4.520.352
|% 10,00
|
|TKURU
|224,00
|7.644.355
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|5.884.277
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.045.294
|% 9,97
|
|YAPRK
|32,26
|2.986.120
|% 9,95
|
|CEOEM
|12,15
|31.307.212
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,88
|50.014.000
|% -9,40
|
|SNKRN
|26,80
|222.857
|% -7,20
|
|BERA
|13,15
|118.054.594
|% -6,67
|
|QNBFB
|43,10
|87.841
|% -6,18
|
|THYAO
|14,41
|412.090.899
|% -1,37
|
|GARAN
|8,33
|323.593.815
|% -0,12
|
|KRDMD
|6,75
|289.109.405
|% 0,60
|
|FENER
|39,20
|280.442.660
|% 1,03
|
|VAKFN
|12,72
|262.522.578
|% -0,47
|
|EKGYO
|2,10
|150.059.334
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,24
|143.598.237
|% -0,44
|
|KRDMD
|6,75
|289.109.405
|% 0,60
|
|PETKM
|5,48
|216.099.432
|% 0,74
|
|GARAN
|8,33
|323.593.815
|% -0,12
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6838
|8,6851
|% -0,27
|
|Euro
|10,3738
|10,3773
|% -0,27
|
|Sterlin
|12,0341
|12,0945
|% -0,46
|
|Frank
|9,4299
|9,4867
|% -0,20
|
|Riyal
|2,3085
|2,3201
|% -0,29
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|7,12
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,06
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-2,00
|
|Tam
|3.283
|3.366
|-5,06
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|-2,44
|
|Çeyrek
|796
|814
|-1,22
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,05
|
|B. Petrol
|75,23
|75,23
|-0,33
|