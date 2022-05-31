***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
31.05.2022 16:24
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
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Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/12/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/12/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
31/05/2022
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme raporunun revizyonu sonucu, önceki dönem 9,42 olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notumuz 31 Mayıs 2022 – 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında 9,32 olarak belirlenmiştir. Kurumsal Derecelendirme Notumuzun düşüşü şirket uygulamaları kaynaklı olmayıp Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında derecelendirme metodolojisinde yapılan değişiklikler nedeniyledir.
2 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe giren SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" uyarınca, 2022 yılında Kurumsal Yönetim Derecelendirme Metodolojisi güncellenmiş ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında 46 ilave kriter eklenmiştir.
2022 yılında, şirketimiz (2021) Faaliyet Raporuna ilk defa dahil ettiğimiz sürdürülebilirlik ilkelerine ilişkin açıklamalar ile yeni metodolojiye eklenen kriterlerin bir kısmı sağlanmış, ancak metodoloji değişimi sebebi ile geçen sene 9.42 olan notumuz 9.32'ye düşmüştür. Bu yıl başlanılan ve geliştirmekte olduğumuz sürdürülebilirlik ilkelerine uyum çalışmalarımız ile önümüzdeki dönemde notumuzun arttırılması planlanmaktadır.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notumuzun artışı için Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlama konusunda gösterdiği titizliği ve BİST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde her geçen dönem gelişme göstererek devam etme hassasiyetini sürdürmektedir.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme yeni dönem notumuz 9,32'un alt başlıklar itibariyle ağırlıkları ve dağılımı aşağıdaki gibidir
Ana Bölümler Ağırlık Alınan Not
Pay Sahipleri %25 95.18
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık %25 98.80
Menfaat Sahipleri %15 81.87
Yönetim Kurulu %35 92.66
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu rapor, Şirketimizin internet sitesinde (www.dogusgyo.com.tr) yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,18 98,8 81,87 92,66 9,32
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033577
BIST