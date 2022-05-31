***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıKOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi14/12/2021Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi14/12/2022Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi31/05/2022AçıklamaSermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme raporunun revizyonu sonucu, önceki dönem 9,42 olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notumuz 31 Mayıs 2022 – 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında 9,32 olarak belirlenmiştir. Kurumsal Derecelendirme Notumuzun düşüşü şirket uygulamaları kaynaklı olmayıp Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında derecelendirme metodolojisinde yapılan değişiklikler nedeniyledir.2 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe giren SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" uyarınca, 2022 yılında Kurumsal Yönetim Derecelendirme Metodolojisi güncellenmiş ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında 46 ilave kriter eklenmiştir.2022 yılında, şirketimiz (2021) Faaliyet Raporuna ilk defa dahil ettiğimiz sürdürülebilirlik ilkelerine ilişkin açıklamalar ile yeni metodolojiye eklenen kriterlerin bir kısmı sağlanmış, ancak metodoloji değişimi sebebi ile geçen sene 9.42 olan notumuz 9.32'ye düşmüştür. Bu yıl başlanılan ve geliştirmekte olduğumuz sürdürülebilirlik ilkelerine uyum çalışmalarımız ile önümüzdeki dönemde notumuzun arttırılması planlanmaktadır.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notumuzun artışı için Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlama konusunda gösterdiği titizliği ve BİST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde her geçen dönem gelişme göstererek devam etme hassasiyetini sürdürmektedir.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme yeni dönem notumuz 9,32'un alt başlıklar itibariyle ağırlıkları ve dağılımı aşağıdaki gibidirAna Bölümler Ağırlık Alınan NotPay Sahipleri %25 95.18Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık %25 98.80Menfaat Sahipleri %15 81.87Yönetim Kurulu %35 92.66Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu rapor, Şirketimizin internet sitesinde (www.dogusgyo.com.tr) yer almaktadır.Kamuoyuna duyurulur.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not95,18 98,8 81,87 92,66 9,32http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033577BIST