Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

14.12.2022 21:03
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/12/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/12/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
31/05/2022
Açıklama

Şirketimiz, 14 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde "Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren bir (1) yıldır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087022


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:145.242
Değişim :  -0,27% |  -14,36
Açılış :  5.275  
Önceki Kapanış :  5.256  
En Yüksek
5.302 En Düşük
5.230
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISKUR 825.000,00 825.000 % 10,00  
OZSUB 24,02 87.601.800 % 9,98  
KUYAS 27,98 26.168.015 % 9,98  
RALYH 48,54 154.294.841 % 9,97  
ORMA 78,95 564.808 % 9,96  
daha fazla
11:14 Alış Satış %  
Dolar 18,6464 18,6499 % 0,04  
Euro 19,8233 19,8314 % 0,08  
Sterlin 22,9762 23,0914 % 0,01  
Frank 19,9809 20,1013 % -0,01  
Riyal 4,9445 4,9693 % 0,01  
daha fazla
11:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.809 -1,86  
Altın Gr. 1.084 1.084 -1,31  
Cumhuriyet 7.255 7.365 72,00  
Tam 7.277 7.329 -15,00  
Yarım 3.524 3.583 -7,00  
Çeyrek 1.767 1.791 -4,00  
Gümüş.Ons 23,73 23,76 0,03  
Gümüş Gr. 14,21 14,23 0,00  
B. Petrol 80,74 80,74 0,06  
Seans Raporu 11:14
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru