***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
14.12.2022 21:03
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/12/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/12/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
31/05/2022
Açıklama
Şirketimiz, 14 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde "Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren bir (1) yıldır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087022
BIST
11:145.242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -14,36
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.230
11:1418,6499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
11:1419,8314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0160
|Açılış
|: 19,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,8731
En Düşük
19,7315
11:141.084,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,62
|Açılış
|: 1.084,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler11:14
|ISKUR
|825.000,00
|825.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|87.601.800
|% 9,98
|
|KUYAS
|27,98
|26.168.015
|% 9,98
|
|RALYH
|48,54
|154.294.841
|% 9,97
|
|ORMA
|78,95
|564.808
|% 9,96
|
|GEDIK
|7,44
|16.066.892
|% -22,66
|
|SNPAM
|19,00
|135.717
|% -7,32
|
|KSTUR
|330,10
|113.224
|% -6,78
|
|YEOTK
|80,00
|34.292.968
|% -6,27
|
|HUNER
|13,51
|53.527.547
|% -6,25
|
|KRDMD
|18,59
|3.638.769.770
|% -1,22
|
|THYAO
|143,40
|2.350.508.317
|% -0,42
|
|ASELS
|59,90
|2.144.298.543
|% 0,93
|
|TTKOM
|21,16
|1.937.555.609
|% 6,17
|
|PETKM
|18,29
|1.689.477.880
|% -0,11
|
|EKGYO
|8,08
|1.586.133.170
|% 2,15
|
|KRDMD
|18,59
|3.638.769.770
|% -1,22
|
|YKBNK
|11,82
|1.414.024.823
|% 2,34
|
|SKBNK
|2,80
|312.380.667
|% 1,45
|
|ISCTR
|11,48
|1.154.432.278
|% 2,41
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6464
|18,6499
|% 0,04
|
|Euro
|19,8233
|19,8314
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,9762
|23,0914
|% 0,01
|
|Frank
|19,9809
|20,1013
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9445
|4,9693
|% 0,01
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-1,86
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.277
|7.329
|-15,00
|
|Yarım
|3.524
|3.583
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.767
|1.791
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,23
|0,00
|
|B. Petrol
|80,74
|80,74
|0,06
|