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***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

31.05.2023 11:26
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

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Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENEDİRME HİZMETLERİ A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/12/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/12/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
31/05/2023
Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olan Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme raporunun revizyonu sonucu, önceki dönem 9,32 olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notumuz 31 Mayıs 2023 – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında 9,53 olarak belirlenmiştir. 
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notumuzun artış Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlama konusunda gösterdiği titizliği ve BİST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde her geçen dönem gelişme göstererek devam etme hassasiyetini göstermektedir. 
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme yeni dönem notumuz 9,53'ün alt başlıklar itibariyle ağırlıkları ve dağılımı aşağıdaki gibidir
 Ana Bölümler                                      Ağırlık                Alınan Not
Pay Sahipleri                                         %25                      94.20
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık             %25                      96.84
Menfaat Sahipleri                                   %15                      96.70
Yönetim Kurulu                                      %35                      94.45
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu rapor, Şirketimizin internet sitesinde (www.dogusgyo.com.tr) yer almaktadır.                  
Kamuoyuna duyurulur. 

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
94,2 96,84 96,7 94,45 9,53




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154926


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Yarım 4.419 4.560 4,00  
Çeyrek 2.216 2.280 9,00  
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