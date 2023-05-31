***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENEDİRME HİZMETLERİ A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi14/12/2022Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi14/12/2023Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi31/05/2023AçıklamaSermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olan Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme raporunun revizyonu sonucu, önceki dönem 9,32 olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notumuz 31 Mayıs 2023 – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında 9,53 olarak belirlenmiştir.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notumuzun artış Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlama konusunda gösterdiği titizliği ve BİST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde her geçen dönem gelişme göstererek devam etme hassasiyetini göstermektedir.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme yeni dönem notumuz 9,53'ün alt başlıklar itibariyle ağırlıkları ve dağılımı aşağıdaki gibidirAna Bölümler Ağırlık Alınan NotPay Sahipleri %25 94.20Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık %25 96.84Menfaat Sahipleri %15 96.70Yönetim Kurulu %35 94.45Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu rapor, Şirketimizin internet sitesinde (www.dogusgyo.com.tr) yer almaktadır.Kamuoyuna duyurulur.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not94,2 96,84 96,7 94,45 9,53http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154926BIST