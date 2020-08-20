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***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

20.08.2020 17:30
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***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 20.08.2020 tarih ve BİAŞ-2-3463 sayılı yazı ile talep olunan Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri ile ilgili olarak
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8inci maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870424


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DGGYO 10,67 11.483.629 % 10,00  
BERA 8,47 31.453.485 % 10,00  
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Altın Ons 1.941 1.942 13,50  
Altın Gr. 459 459 6,39  
Cumhuriyet 3.033 3.079 -72,00  
Tam 3.018 3.095 -65,80  
Yarım 1.459 1.497 -31,83  
Çeyrek 732 749 -15,92  
Gümüş.Ons 27,08 27,13 0,40  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 0,16  
B. Petrol 44,95 44,95 -0,42  
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