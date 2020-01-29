***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2020 14:41
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 29 Ocak 2020 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunun Seçimi" başlıklı 35. maddesi gereğince
(i)
31.12.2019 tarihi itibariyle portföyümüzde mevcut bulunan gayrimenkuller için
o Doğuş Center Maslak için Taksim Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.,
o Doğuş Center Etiler için TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.,
o Gebze Center AVM ile Otel, Oto Showroom ve Servis Alanları için Taksim Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., ünvanlı değerleme şirketlerinden değerleme hizmeti alınmasına,
(ii) 2020 yılı hesap dönemi içinde portföyümüze alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için Taksim Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., veya TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815067
BIST
18:05119.689
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 120.586
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302,05
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|460.880.768
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|45.010.749
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,22
|14.627.442
|% 14,26
|
|OYLUM
|6,37
|54.753.389
|% 11,95
|
|GUBRF
|10,24
|169.531.440
|% 10,70
|
|HUBVC
|32,10
|10.583.903
|% -19,99
|
|RYSAS
|7,37
|23.660.987
|% -19,98
|
|RYGYO
|6,76
|6.261.528
|% -19,91
|
|ARMDA
|25,50
|699.853
|% -15,00
|
|BURVA
|17,00
|544.144
|% -15,00
|
|THYAO
|14,08
|1.345.056.371
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|PETKM
|4,04
|611.203.768
|% -1,22
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|KRSTL
|2,31
|531.541.973
|% 8,96
|
|ISGYO
|1,84
|385.312.920
|% -0,54
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7302
|7,7690
|% 0,24
|
|Frank
|6,0956
|6,1323
|% 0,20
|
|Riyal
|1,5829
|1,5909
|% 0,26
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.576
|6,41
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|Altın Gr.
|302
|302
|2,21
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|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
|
|Yarım
|958
|983
|-1,54
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,59
|0,09
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|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
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|B. Petrol
|58,80
|58,80
|-0,01
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