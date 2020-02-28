***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 26 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin bildirminin özet bilgi kısmında (Türkçe) yer alan Genel Kurul tarihi sehven hatalı bildirilmiştir. Bildirimin diğer kısımlarında ise doğru tarih bulunmaktadır. Yatırımcılarımızın 26 Mart 2020 tarihini dikkate almaları hususunu bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822832BIST