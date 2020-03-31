***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.‘nin (MKK) 2 Ocak 2020 tarih 876 sayılı "2020 Yılı Finansal Rapor İlan Tarihleri" konulu Genel Mektubu 3ncü maddesi ile 27.03.2020 tarihli 884 sayılı "2019 ve 2020 Yılı Finansal Rapor İlan Tarihlerinde Yapılan Değişiklikler" konulu Genel Mektubu doğrultusundaŞirketimizin 2020/3 ve 2020/9 aylık ara dönem bağımsız denetim raporu bağımsız denetim firması tarafından incelemeden geçirilerek hazırlanacağından ara dönem raporlarımızın normal rapor teslim tarihine ek 10 (on) günlük sürenin dahil edilerek gönderileceği hususunu, kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833580BIST