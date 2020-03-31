***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2020 16:48
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.‘nin (MKK) 2 Ocak 2020 tarih 876 sayılı "2020 Yılı Finansal Rapor İlan Tarihleri" konulu Genel Mektubu 3ncü maddesi ile 27.03.2020 tarihli 884 sayılı "2019 ve 2020 Yılı Finansal Rapor İlan Tarihlerinde Yapılan Değişiklikler" konulu Genel Mektubu doğrultusunda
Şirketimizin 2020/3 ve 2020/9 aylık ara dönem bağımsız denetim raporu bağımsız denetim firması tarafından incelemeden geçirilerek hazırlanacağından ara dönem raporlarımızın normal rapor teslim tarihine ek 10 (on) günlük sürenin dahil edilerek gönderileceği hususunu, kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833580
BIST
18:0589.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 1.584,25
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
18:056,5733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5522
18:057,2254
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0364
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
18:05340,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -2,54
|Açılış
|: 340,62
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|0,77
|8.248.634
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.845.327
|% 10,00
|
|BMELK
|1,10
|122.579
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|50.267.537
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.530.819
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|20.139.487
|% -9,87
|
|OZRDN
|2,00
|107.727
|% -4,76
|
|ATSYH
|1,20
|108.384
|% -4,76
|
|ISMEN
|4,03
|55.399.760
|% -4,73
|
|QNBFL
|107,80
|10.788.098
|% -3,75
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|THYAO
|9,07
|749.037.300
|% 4,01
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|ASELS
|23,60
|533.946.815
|% 1,55
|
|PGSUS
|34,20
|436.291.329
|% 9,97
|
|YKBNK
|1,89
|274.531.185
|% 1,07
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|135.215.739
|% 9,38
|
|GSRAY
|2,22
|249.731.490
|% 9,90
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1515
|8,1923
|% 0,10
|
|Frank
|6,7851
|6,8260
|% -0,67
|
|Riyal
|1,7417
|1,7504
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|339
|340
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,08
|14,13
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|-0,00
|