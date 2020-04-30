***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2020 11:51
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.01.2012
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamadır.
19.09.2016 tarihli ÖDA güncellemesi ile duyurulan 1/5000 ölçekli Maslak ve Çevresi Nazım İmar Planının iptali ve yürütmesinin durdurulmasına ilişkin tarafımızca açılan davanın reddine dair karara karşın temyiz yoluna başvurulmuş olup hukuki süreç devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841487
BIST
11:37101.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 196,49
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.195
En Düşük
101.266
11:376,9852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0355
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9903
En Düşük
6,9408
11:377,5995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0402
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,6025
En Düşük
7,5375
11:37385,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,76
|Açılış
|: 385,59
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,15
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|26.203.782
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|20.057.166
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,41
|2.201.057
|% 9,98
|
|TKURU
|13,70
|436.578
|% 9,95
|
|DEVA
|16,20
|12.341.824
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|5.496.746
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|215.845
|% -10,00
|
|PINSU
|7,03
|15.243.631
|% -9,99
|
|ULUUN
|12,70
|36.118.161
|% -9,99
|
|PETKM
|3,61
|282.778.524
|% 0,28
|
|THYAO
|10,73
|259.446.071
|% 1,04
|
|GARAN
|8,39
|218.161.752
|% -0,24
|
|ASELS
|27,46
|201.121.006
|% 0,22
|
|TUPRS
|91,35
|153.553.917
|% 2,76
|
|PETKM
|3,61
|282.778.524
|% 0,28
|
|IHLGM
|1,08
|79.012.119
|% 0,00
|
|ADESE
|1,48
|113.341.554
|% -3,90
|
|ODAS
|1,83
|127.397.146
|% -1,08
|
|CEMAS
|1,08
|38.001.362
|% -2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6924
|8,7360
|% 0,60
|
|Frank
|7,1642
|7,2073
|% 0,78
|
|Riyal
|1,8546
|1,8639
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|3,33
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,66
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.528
|15,70
|
|Tam
|2.535
|2.590
|16,00
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|7,80
|
|Çeyrek
|620
|633
|3,90
|
|Gümüş.Ons
|15,31
|15,35
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|25,95
|25,95
|1,73
|