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***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.05.2020 16:10
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***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Yönetim Kurulu'nun 18 Mayıs 2020 tarihli toplantısında alınan karar gereğince  
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronaviriüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, şirketimiz portföyünde yer alan Gebze Center AVM'de değerli iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve misafirlerimizin güvende olmalarını sağlayarak, zorunlu hizmet birimi olan süpermarket dışında tüm hizmetlere 23 Mart 2020 tarihi itibariyle geçici bir süre için ara verilmiştir.
 
Aynı şekilde tüm dünyada ve ülkemizdeki normalleşme süreci kapsamında
 
(i) Gebze Center AVM'nin, yasal düzenleme ile kapalı olan iş kolları hariç, Sağlık Bakanlığı'nın "AVM ve AVM İçindeki İş Yerlerinde Alınacak Önlemler" rehberi ve tüm kamu otoritelerine ait düzenleme ve tedbirlere uygun şekilde, 1 Haziran 2020 tarihinde hizmet vermeye başlamasına, 
(ii) Gebze Center AVM'de 2020 yılı Haziran ayında mağazalarınızın yeniden açılışına destek olmak adına asgari kira bedelleri üzerinden %60 oranında kira indirimi uygulanmasına,
 
(iii) Gebze Center AVM'de 2020 yılı Temmuz ayında kiracılarımızın normalleşme sürecine destek olmak adına asgari kira bedelleri üzerinden %40 oranında kira indirimi uygulanmasına, karar verilmiştir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845724


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