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***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.06.2020 14:57
GÜNCEL HABERLER



***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

27 Mayıs 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda şirket Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin,  5 Haziran 2020 tarihli ilk Yönetim Kurulu toplantısında yaptıkları görev taksimi sonucunda  
1.)     Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Hüsnü Akhan'ın seçilmesine,
2.)     Daha önce imza yetkisi verilmiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri Ekrem Nevzat Öztangut, Hasan Hüsnü Güzelöz'ün yetkilerinin aynen devamına,
        
3.)     Şirket imza sirkülerinde tanımlı olduğu şekilde  Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz'ün İcracı Yönetim Kurulu Üyesi, Şirket Genel Müdürü Sn. Çağan Erkan'ın İcra Başkanı olarak yetkilerinin aynen devamına, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.
5 Haziran 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararında yer alan Yönetim Kurulu görev dağılımı 18 Haziran 2020 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851793


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