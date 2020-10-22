***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızBilindiği üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin 17.09.2020 tarih ve 2020/58 sayılı Pay Piyasası Pazar Yapılanması hakkındakiduyurusu ile 01.10.2020 tarihli Pay Piyasası Düzenlemelerine ilişkin yönergesine istinaden şirketimizin 1.1.2021 tarihine kadar şirket paylarının fiili dolaşım oranını arttırarak üst pazarlara geçebilmesi için gerekli kriterlerin sağlanması, şirket paylarının likiditesinin de böylelikle arttırılması amacıyla, önemli nitelikteki işlemlere ilişkin 2016 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında yatırımcılarımızın ayrılma haklarını kullanmaları neticesinde edinmiş olduğumuz şirketimize ait toplam 1.593.865,294 adet payın bugünden (22.10.2020) başlamak üzere Pay Piyasasında satışının gerçekleştirilmesine 22.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883078BIST