***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.10.2020 17:27
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Bilindiği üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin 17.09.2020 tarih ve 2020/58 sayılı Pay Piyasası Pazar Yapılanması hakkındaki
duyurusu ile 01.10.2020 tarihli Pay Piyasası Düzenlemelerine ilişkin yönergesine istinaden şirketimizin 1.1.2021 tarihine kadar şirket paylarının fiili dolaşım oranını arttırarak üst pazarlara geçebilmesi için gerekli kriterlerin sağlanması, şirket paylarının likiditesinin de böylelikle arttırılması amacıyla, önemli nitelikteki işlemlere ilişkin 2016 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında yatırımcılarımızın ayrılma haklarını kullanmaları neticesinde edinmiş olduğumuz şirketimize ait toplam 1.593.865,294 adet payın bugünden (22.10.2020) başlamak üzere Pay Piyasasında satışının gerçekleştirilmesine 22.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883078
BIST
18:051.198
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -13,19
|Açılış
|: 1.214
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|Önceki Kapanış
|: 1.212
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1.216
En Düşük
1.197
18:057,9335
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,1208
|Açılış
|: 7,9250
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|Önceki Kapanış
|: 7,8460
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7,9799
En Düşük
7,7810
18:059,3928
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|: 1,39%
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|Açılış
|: 9,3550
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|Önceki Kapanış
|: 9,2850
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En Düşük
9,2087
18:05485,65
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|: 0,45%
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|Açılış
|: 485,68
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|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKNSA
|10,45
|331.627.493
|% 10,00
|
|KONYA
|756,80
|236.578.620
|% 10,00
|
|ARMDA
|61,05
|15.373.303
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.954.542
|% 10,00
|
|KARTN
|1.125,70
|1.383.485
|% 10,00
|
|IHGZT
|4,95
|67.434.191
|% -10,00
|
|MERKO
|15,75
|52.635.849
|% -10,00
|
|VANGD
|8,92
|3.602.146
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|125.108.460
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|28.475.390
|% -9,96
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% -5,71
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 2,37
|
|SISE
|6,84
|1.040.285.267
|% -1,72
|
|ASELS
|18,34
|969.531.281
|% 1,49
|
|AKBNK
|5,12
|911.277.092
|% -5,19
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 2,37
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% -5,71
|
|SKBNK
|1,99
|776.631.920
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,25
|782.321.713
|% -5,46
|
|EKGYO
|1,90
|439.848.899
|% -1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9315
|7,9335
|% 1,55
|
|Euro
|9,3816
|9,3928
|% 1,39
|
|Sterlin
|10,3532
|10,4051
|% 1,10
|
|Frank
|8,7117
|8,7642
|% 1,36
|
|Riyal
|2,1093
|2,1199
|% 1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-20,65
|
|Altın Gr.
|486
|486
|2,13
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.256
|-5,00
|
|Tam
|3.184
|3.264
|-14,37
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-6,95
|
|Çeyrek
|772
|789
|-3,48
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,00
|
|B. Petrol
|42,41
|42,41
|0,70
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Seans Raporu
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