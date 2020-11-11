***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunun Seçimi" başlıklı 35.2. Maddesi uyarınca 2020 yılında değerleme yaptırılacak şirketler 29 Ocak 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında belirlenerek aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştı.Ancak seçilen değerleme şirketlerinden Taksim Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., şirketi değerleme hizmetini yerine getiremeyeceğini şirketimize bildirmiştir.Şirket Yönetim Kurulu 11 Kasım 2020 (bugün) tarihli toplantısında almış olduğu karar ile Taksim Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin yerineDoğuş Center Maslak gayrimenkulü için TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş., D-Ofis Maslak gayrimenkulü için TSKB Gayimenkul Değerleme A.Ş., Gebze Center AVM, Otel, ve Oto Showroom-Servis Alanları gayrimenkulü için ise Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 2020 yılı hesap dönemi içinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek gayrimenkuller için ise Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. gayrimenkul değerleme şirketlerinden hizmet alınmasına, konuyla ilgili Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 35. maddesinin 2. fıkrası kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı alınmak üzere Kurula başvurulmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887961BIST