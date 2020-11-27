***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.11.2020 19:13
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.01.2020-11.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketin 11 Kasım 2020 tarihli KAP açıklamasında, 2020 yılında değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketlerinde değişiklik yapıldığına ilişkin Yönetim Kurulu kararı alındığı ve bu karara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı alınmak üzere başvuru yapıldığı belirtilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2020 tarih ve E-12233903-340.15-12120 sayılı yazısı ile değerleme şirketinin değiştirilmesine yönelik başvurumuzun Kurul tarafından uygun bulunduğu bildirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890382
BIST
18:051.329
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -13,76
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.325
18:057,8217
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0500
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
18:059,3552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0328
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
18:05448,73
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -9,32
|Açılış
|: 448,73
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
447,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUYO
|4,95
|3.680.764
|% 10,00
|
|AKCNS
|15,18
|58.674.487
|% 10,00
|
|SEYKM
|18,70
|14.604.345
|% 10,00
|
|SAFKR
|13,87
|34.267.095
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|11.150.227
|% 9,97
|
|CASA
|87,70
|250.997
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|3.974.256
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|708.233
|% -9,83
|
|DOBUR
|22,10
|251.840
|% -9,80
|
|TSKB
|2,41
|712.192.111
|% -9,74
|
|GARAN
|9,18
|3.376.991.660
|% -1,71
|
|EKGYO
|2,17
|3.342.395.481
|% 4,33
|
|KRDMD
|5,16
|1.818.632.816
|% -0,39
|
|PETKM
|4,23
|1.723.670.615
|% 2,42
|
|TUPRS
|94,15
|1.353.198.716
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,17
|3.342.395.481
|% 4,33
|
|PETKM
|4,23
|1.723.670.615
|% 2,42
|
|IHLGM
|1,30
|482.898.590
|% 2,36
|
|YKBNK
|2,99
|1.124.066.911
|% -2,61
|
|GARAN
|9,18
|3.376.991.660
|% -1,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8154
|7,8192
|% -0,67
|
|Euro
|9,3437
|9,3529
|% -0,37
|
|Sterlin
|10,3641
|10,4161
|% -1,10
|
|Frank
|8,6032
|8,6550
|% -0,50
|
|Riyal
|2,0779
|2,0883
|% -0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-23,53
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-9,36
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-74,00
|
|Tam
|2.971
|3.050
|-70,08
|
|Yarım
|1.436
|1.475
|-33,90
|
|Çeyrek
|720
|738
|-16,95
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|5,69
|5,70
|-0,21
|
|B. Petrol
|48,04
|48,04
|0,25
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ODAS
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17:56MRGYO
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17:54ALCAR
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