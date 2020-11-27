***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.01.2020-11.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketin 11 Kasım 2020 tarihli KAP açıklamasında, 2020 yılında değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketlerinde değişiklik yapıldığına ilişkin Yönetim Kurulu kararı alındığı ve bu karara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı alınmak üzere başvuru yapıldığı belirtilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2020 tarih ve E-12233903-340.15-12120 sayılı yazısı ile değerleme şirketinin değiştirilmesine yönelik başvurumuzun Kurul tarafından uygun bulunduğu bildirilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890382BIST