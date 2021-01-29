***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 29 Ocak 2021 tarihli toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunun Seçimi" başlıklı 35. maddesi gereğince(i)31.12.2020 tarihi itibariyle portföyümüzde mevcut bulunan gayrimenkuller içino Doğuş Center Maslak için TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.,o Doğuş Center Etiler için TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.,o D-Ofis Maslak için TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.,o Gebze Center AVM ile Otel, Oto Showroom ve Servis Alanları için Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş., ünvanlı değerleme şirketlerinden değerleme hizmeti alınmasına,(ii) 2021 yılı hesap dönemi içinde portföyümüze alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.veya TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905976BIST