***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2021 14:11
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 29 Ocak 2021 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunun Seçimi" başlıklı 35. maddesi gereğince
(i)
31.12.2020 tarihi itibariyle portföyümüzde mevcut bulunan gayrimenkuller için
o Doğuş Center Maslak için TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.,
o Doğuş Center Etiler için TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.,
o D-Ofis Maslak için TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.,
o Gebze Center AVM ile Otel, Oto Showroom ve Servis Alanları için Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş., ünvanlı değerleme şirketlerinden değerleme hizmeti alınmasına,
(ii) 2021 yılı hesap dönemi içinde portföyümüze alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.veya TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905976
BIST
14:091.495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,71
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
14:097,3061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0281
|Açılış
|: 7,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3036
14:098,8676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0363
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8641
14:09436,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,42
|Açılış
|: 436,85
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler14:09
|PKENT
|1.524,60
|21.850.974
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|492.006
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|22.686.859
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SNKRN
|26,48
|755.501
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|KAPLM
|36,80
|5.242.851
|% -8,68
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|PARSN
|29,36
|70.549.051
|% -5,96
|
|GUBRF
|74,15
|1.706.915.564
|% 7,31
|
|GARAN
|9,35
|1.149.845.230
|% -0,43
|
|KARSN
|5,35
|688.637.598
|% 7,21
|
|EKGYO
|2,38
|679.336.152
|% 0,42
|
|KOZAL
|116,90
|636.354.135
|% -0,43
|
|EKGYO
|2,38
|679.336.152
|% 0,42
|
|DOHOL
|3,77
|556.014.536
|% 1,34
|
|KARSN
|5,35
|688.637.598
|% 7,21
|
|GARAN
|9,35
|1.149.845.230
|% -0,43
|
|ODAS
|3,86
|467.321.527
|% 0,52
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3038
|7,3061
|% -0,38
|
|Euro
|8,8633
|8,8676
|% -0,41
|
|Sterlin
|9,9871
|10,0371
|% -0,55
|
|Frank
|8,2005
|8,2499
|% -0,29
|
|Riyal
|1,9451
|1,9549
|% -0,22
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|14,66
|
|Altın Gr.
|437
|437
|2,91
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.933
|-31,00
|
|Tam
|2.880
|2.953
|-28,82
|
|Yarım
|1.392
|1.428
|-13,94
|
|Çeyrek
|698
|714
|-6,97
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,10
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,09
|
|B. Petrol
|55,45
|55,45
|0,35
|