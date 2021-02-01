***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.02.2021 13:35
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 1 Şubat 2021 tarihli toplantısında alınan karar gereğince
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronaviriüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 20 Kasım 2020 tarihli genelge ile getirilen yasal kısıtlamalara bağlı olarak şirketimiz portföyünde yer alan Gebze Center AVM'de yaşanan ziyaretçi sayısında ve cirolardaki azalış nedeniyle zorluk yaşayan değerli iş ortaklarımıza destek olmak adına
(i) Gebze Center AVM'de 20 Kasım tarihli genelge doğrultusunda kapatılan sinema, çocuk oyun alanı ve bowling alanından, uygulama ve kararımızda bir değişiklik olmadığı sürece, kapalı kaldığı dönemlere istinaden kira alınmamasına,
(ii) Gebze Center AVM'de 20 Kasım tarihli genelge doğrultusunda sadece paket servisi/gel-al hizmeti veren yeme-içme kiracılarımızdan uygulama ve kararımızda değişiklik olmadığı sürece, sözleşmede yazan ciro oranları üzerinden ciro kirası alınmasına paket servisi hizmeti veremeyen yeme-içme kiracılarımızdan ise yine uygulama ve kararımızda değişiklik olmadığı sürece kira alınmamasına,
(iii) Bunlar dışında kalan tüm kiracılarımıza destek olmak amacıyla Ocak ayı ile sınırlı olmak üzere sözleşmelerinde geçerli olan kira bedelleri üzerinden %50 oranında kira indirimi uygulanmasına, karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906661
BIST
13:381.490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 16,94
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.492
En Düşük
1.472
13:387,2145
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -0,1048
|Açılış
|: 7,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,2000
13:388,7150
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -0,1704
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,7084
13:38431,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,29
|Açılış
|: 431,24
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
430,43
BIST En Aktif Hisseler13:38
|DNISI
|16,06
|32.183.272
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|14.731.609
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.289.202
|% 10,00
|
|BTCIM
|11,78
|50.713.810
|% 9,99
|
|BERA
|22,48
|57.931.050
|% 9,98
|
|KAPLM
|32,66
|7.079.224
|% -9,98
|
|EMNIS
|35,74
|710.911
|% -7,89
|
|ROYAL
|3,11
|294.864
|% -7,16
|
|MERIT
|130,00
|440.420
|% -7,14
|
|INTEM
|58,00
|2.167.344
|% -6,45
|
|KOZAL
|123,60
|1.337.886.603
|% 7,11
|
|ODAS
|4,07
|925.191.141
|% 7,39
|
|EKGYO
|2,45
|550.332.456
|% 1,66
|
|GARAN
|9,40
|545.090.351
|% 0,97
|
|KARSN
|5,54
|513.722.554
|% 6,33
|
|ODAS
|4,07
|925.191.141
|% 7,39
|
|EKGYO
|2,45
|550.332.456
|% 1,66
|
|GSDHO
|2,52
|307.131.034
|% 8,62
|
|SKBNK
|1,45
|144.630.843
|% -0,68
|
|KARSN
|5,54
|513.722.554
|% 6,33
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2091
|7,2145
|% -1,43
|
|Euro
|8,7110
|8,7150
|% -1,92
|
|Sterlin
|9,8614
|9,9109
|% -1,35
|
|Frank
|8,0250
|8,0734
|% -1,94
|
|Riyal
|1,9183
|1,9279
|% -1,40
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|18,04
|
|Altın Gr.
|432
|432
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|2.853
|2.896
|-56,00
|
|Tam
|2.843
|2.915
|-52,18
|
|Yarım
|1.374
|1.410
|-25,24
|
|Çeyrek
|689
|705
|-12,62
|
|Gümüş.Ons
|29,30
|29,35
|2,43
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,49
|
|B. Petrol
|55,49
|55,49
|0,47
|