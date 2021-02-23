***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2021 18:13
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.01.2012
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamadır.
30.04.2020 tarihli ÖDA güncellemesi ile duyurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanarak kesinleşmiş ve 12 Mart 2014 tarihinde askıya çıkarılmış olan 1/5.000 ölçekli Maslak ve Çevresi Nazım İmar Planına karşı Şirketimizce yapılan itiraz ve düzeltme talebinin reddi sonrasında, söz konusu imar planının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle İstanbul 2 İdare Mahkemesinde açılan davada, davanın reddine dair karar 29.02.2016 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. İstanbul 2 İdare Mahkemesi'nin kararına karşı temyiz yoluna başvurulmuş olup, Danıştay 6. Dairesi Başkanlığı'nın 23.02.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen kararına göre ise, temyiz talebimiz reddedilmiş ve İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin kararının onanmasına karar verilmiştir. Yasal süresi içinde karar düzeltme yoluna başvurulacak olup hukuki süreç devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911925
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