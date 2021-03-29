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***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.03.2021 16:59



***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.12.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu 29 Mart 2021 tarihinde toplanarak
(a) Şirketimiz ile Credit Europe Bank N.V. arasında 24 Aralık 2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda imzalanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanan Kredi Sözleşmesinin (Facility Agreement) aşağıda belirtilen şartlarda revize edilmesine yönelik Ek Kredi Sözleşmesi (Amendment Agreement) akdedilmesi
Vade: 27 Mart 2025 olan kredi vadesinin 18 ay uzatılarak 27 Eylül 2026 olarak revize edilmesi,
Ödeme Şartları: 3 ayda bir değişen tutarlarda anapara ve faiz ödemeli ve vade sonunda 67.354.185,42.-Euro balon ödemeli olacak şekilde revize edilmesi,
(b) Ek Kredi Sözleşmesi ve Ek Kredi Sözleşmesi'nde belirtilen diğer finans belgelerinin teminatını teşkil etmek üzere Doğuş Center Etiler kira gelirlerine ilişkin Alacak Devir Sözleşmesi akdedilmesi
(c) Ek Kredi Sözleşmesi ve Ek Kredi Sözleşmesi'nde belirtilen diğer finans belgelerinin teminatını teşkil etmek üzere Credit Europe lehine rehin kurulması amacıyla, bir Hesap Rehin Sözleşmesi akdedilmesi
(d) Söz konusu sözleşmeleri Şirketimiz adına imzalayarak Şirketimiz'i temsil ve ilzam etmeye, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Hüsnü Güzelöz'ün ve Genel Müdürü Çağan Erkan'ın müştereken yetkili kılınmasına  toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921514


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