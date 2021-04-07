***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2021 17:59
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Açıklamalar
29 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda şirket Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin, 30 Mart 2021 tarihli ilk Yönetim Kurulu toplantısında yaptıkları görev taksimi sonucunda
1.) Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Hüsnü Akhan'ın seçilmesine,
2.) Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Hüsnü Güzelöz, Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Nevzat Öztangut, Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas, Genel Müdür Çağan Erkan'dan herhangi ikisinin şirket kaşe veya ünvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine,
3.) Şirket imza sirkülerinde tanımlı olduğu şekilde Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz'ün İcracı Yönetim Kurulu Üyesi, Şirket Genel Müdürü Sn. Çağan Erkan'ın İcra Başkanı olarak yetkilerinin aynen devamına, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.
30 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararında yer alan Yönetim Kurulu görev dağılımı 7 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924427
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