***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAna hissedarımız Doğuş Holding A.Ş. 19/08/2021 tarihinde Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 12.894 adet 8,77 ve 3.500 adet 8,70 TL fiyattan olmak üzere toplam 16.394 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem sonrasında Doğuş Holding A.Ş.'nin sahip olduğu payların %93,9955'i temsil eden 312.072.396,221 adete düştüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959534BIST