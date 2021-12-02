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***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.12.2021 09:25
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamadır.
Şirketimiz tarafından Maslak ve Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nın iptali istemiyle dava açıldığı ve ancak bu talebimizin İstanbul 2.İdare Mahkemesi'nin Esas N2015/2177, Karar  N2017/1332 sayılı kararı ile reddedildiği,    İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin bu  kararına karşı, İstanbul Bölge İdare Başkanlığı nezdinde istinaf yoluna  başvurulduğu  ve  İstanbul Bölge  İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi'nin Esas N2017/1187, Karar N2018/1104 sayılı kararı ile istinaf talebinin reddine karar verildiği,  bu karara karşı temyiz yoluna başvurulduğu 20.12.2018 tarihli Özel Durum Açıklaması ile bildirilmişti.            
01.12.2021 tarihinde tarafımızca tebellüğ edilen Danıştay 6. Dairesi'nin  Esas N2018/5709, Karar N2021/10534  sayılı kararı ile Maslak ve Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nın plan hiyerarşisine aykırılığı yönünden temyiz isteminin kabulüne, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesince verilen 18/05/2018 tarih ve E.2017/1187, K:2018/1104 sayılı kararın Bozulmasına, yeniden karar verilmek üzere dosyanın anılan Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesine gönderilmesine kesin olarak karar verilmiştir. 
Konuyla ilgili hukuki süreç devam etmekte olup, gelişmeler kamuya duyurulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980610


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