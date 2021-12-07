***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2021 15:22
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07.09.2021 tarihli KAP açıklamamız ile, Şirket portföyünde yer alan Doğuş Center Etiler gayrimenkulünün (47 adet Bağımsız Bölüm) Getir firmasına satışına ilişkin görüşmelere başlandığı açıklanmıştı. İlgili süreç devam etmekte olup gelişmeler oldukça yatırımcıların bilgisine sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981536
BIST
16:381.976
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 48,77
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.977
En Düşük
1.943
16:3813,6659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,1317
|Açılış
|: 13,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
16:3815,3793
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -0,2005
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
16:38782,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -6,80
|Açılış
|: 782,06
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler16:38
|INTEM
|66,00
|40.209.452
|% 10,00
|
|PKENT
|5.418,60
|6.261.500
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|1.886.192
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|416.896
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,24
|2.464.712
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|673.527
|% -10,00
|
|DOBUR
|139,40
|3.877.132
|% -9,95
|
|RALYH
|12,64
|19.762.476
|% -9,91
|
|KLGYO
|2,21
|523.431.037
|% -9,80
|
|ISBTR
|46.000,90
|468.006
|% -9,80
|
|SISE
|14,67
|4.029.574.453
|% 9,97
|
|GARAN
|11,87
|2.333.947.213
|% 0,25
|
|KRDMD
|9,57
|2.084.115.037
|% 2,90
|
|ASELS
|23,12
|1.864.170.232
|% 2,57
|
|THYAO
|19,31
|1.667.245.477
|% 3,32
|
|SISE
|14,67
|4.029.574.453
|% 9,97
|
|YKBNK
|3,55
|953.223.838
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,41
|591.743.329
|% 1,26
|
|KLGYO
|2,21
|523.431.037
|% -9,80
|
|ODAS
|1,67
|380.217.469
|% 1,21
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6622
|13,6659
|% -0,95
|
|Euro
|15,3661
|15,3793
|% -1,29
|
|Sterlin
|18,0740
|18,1646
|% -0,88
|
|Frank
|14,7206
|14,8093
|% -0,86
|
|Riyal
|3,6421
|3,6603
|% -0,67
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-5,20
|
|Altın Gr.
|781
|781
|-7,90
|
|Cumhuriyet
|5.182
|5.260
|-42,00
|
|Tam
|5.148
|5.279
|-50,42
|
|Yarım
|2.488
|2.554
|-24,39
|
|Çeyrek
|1.248
|1.277
|-12,20
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,27
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,84
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|1,73
|