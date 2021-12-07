***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar07.09.2021 tarihli KAP açıklamamız ile, Şirket portföyünde yer alan Doğuş Center Etiler gayrimenkulünün (47 adet Bağımsız Bölüm) Getir firmasına satışına ilişkin görüşmelere başlandığı açıklanmıştı. İlgili süreç devam etmekte olup gelişmeler oldukça yatırımcıların bilgisine sunulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981536BIST