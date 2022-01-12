***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2022 10:34
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlşkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 40. maddesinin 3.fıkrasının (ç) bendi uyarınca 2021 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen kiralama sözleşmelerimizin toplamı KDV hariç yaklaşık 4.953.689-TL olarak gerçekleşmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992920
BIST
13:212.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 22,52
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.059
13:2113,8424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0355
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
13:2115,7364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0367
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7517
En Düşük
15,5761
13:21808,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 808,76
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler13:20
|EMNIS
|23,90
|965.273
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|773.320
|% 9,94
|
|ORCAY
|39,90
|12.861.137
|% 9,92
|
|DARDL
|3,56
|156.601.481
|% 9,88
|
|YKSLN
|6,14
|42.464.241
|% 9,84
|
|BASCM
|9,73
|100.537
|% -8,98
|
|GEDZA
|20,12
|24.648.455
|% -4,64
|
|CELHA
|8,47
|10.712.462
|% -4,29
|
|SNPAM
|8,51
|45.448
|% -3,84
|
|PENTA
|336,60
|28.575.808
|% -3,83
|
|KRDMD
|12,83
|3.621.302.180
|% 1,50
|
|SISE
|15,41
|2.207.292.511
|% 4,40
|
|THYAO
|27,12
|1.640.966.567
|% 0,82
|
|EREGL
|31,94
|1.474.072.494
|% 0,57
|
|YKBNK
|3,81
|851.479.947
|% 1,60
|
|KRDMD
|12,83
|3.621.302.180
|% 1,50
|
|YKBNK
|3,81
|851.479.947
|% 1,60
|
|SISE
|15,41
|2.207.292.511
|% 4,40
|
|EKGYO
|2,40
|167.391.255
|% 1,27
|
|PETKM
|9,66
|665.931.191
|% 2,22
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8095
|13,8414
|% 0,25
|
|Euro
|15,7054
|15,7188
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,7941
|18,8884
|% 0,23
|
|Frank
|14,9310
|15,0209
|% 0,35
|
|Riyal
|3,6761
|3,6946
|% 0,31
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-6,23
|
|Altın Gr.
|809
|809
|0,52
|
|Cumhuriyet
|5.369
|5.450
|39,00
|
|Tam
|5.342
|5.477
|42,31
|
|Yarım
|2.582
|2.649
|20,47
|
|Çeyrek
|1.295
|1.325
|10,24
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,10
|10,11
|0,00
|
|B. Petrol
|83,73
|83,73
|0,01
|