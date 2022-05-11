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***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.05.2022 15:52
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2020-11.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Hüsnü Akhan'ın başkanlığında toplanarak,
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'den 11 Şubat .2020 tarihinde iki yıl vadeli, vade sonunda anapara ödemeli, 3 ayda bir faiz ödemeli, %11,5 sabit faizli 50.000.000-TL anapara tutarında kullanılmış olan ve 11 Şubat 2022 tarihinde 3 ay süreyle 11 Mayıs 2022 tarihine kadar temdit edilen kredinin bu defa aşağıdaki şartlarla ertelenmesi hususunda Şirketimiz ile Ziraat Bankası A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler tamamlanmış olup taraflar arasında aşağıdaki şartlarla anlaşma sağlanmıştır.
İlgili anlaşma doğrultusunda kredinin vadesinin 6 ay süreyle 11 Kasım 2022 tarihine kadar temdit edilmesine, faiz oranının %14,75 olarak devam etmesine, 1.125.000-TL+BSMV peşin komisyon olarak ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
    
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029188


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