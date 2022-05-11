***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2022 15:52
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2020-11.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Hüsnü Akhan'ın başkanlığında toplanarak,
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'den 11 Şubat .2020 tarihinde iki yıl vadeli, vade sonunda anapara ödemeli, 3 ayda bir faiz ödemeli, %11,5 sabit faizli 50.000.000-TL anapara tutarında kullanılmış olan ve 11 Şubat 2022 tarihinde 3 ay süreyle 11 Mayıs 2022 tarihine kadar temdit edilen kredinin bu defa aşağıdaki şartlarla ertelenmesi hususunda Şirketimiz ile Ziraat Bankası A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler tamamlanmış olup taraflar arasında aşağıdaki şartlarla anlaşma sağlanmıştır.
İlgili anlaşma doğrultusunda kredinin vadesinin 6 ay süreyle 11 Kasım 2022 tarihine kadar temdit edilmesine, faiz oranının %14,75 olarak devam etmesine, 1.125.000-TL+BSMV peşin komisyon olarak ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029188
BIST
18:052.391
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -62,96
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
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2.430
En Düşük
2.362
18:0515,4013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0994
|Açılış
|: 15,4480
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|Önceki Kapanış
|: 15,4100
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15,4157
En Düşük
15,2578
18:0516,0668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0672
|Açılış
|: 16,0600
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|Önceki Kapanış
|: 16,2500
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16,2522
En Düşük
16,0171
18:05908,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -2,98
|Açılış
|: 908,69
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
908,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|24,42
|469.365.396
|% 10,00
|
|IHAAS
|23,98
|6.329.890
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.962.276
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.441.000
|% 9,98
|
|ESCOM
|11,91
|88.895.885
|% 9,97
|
|LIDFA
|6,21
|821.310
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|64.847.688
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.292.756
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.889.472
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|11.229.524
|% -9,95
|
|THYAO
|41,86
|5.551.748.898
|% -0,81
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% -1,80
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% -5,40
|
|SAHOL
|18,95
|2.801.975.241
|% -6,00
|
|EREGL
|32,20
|2.385.021.450
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,67
|1.222.246.838
|% -2,91
|
|YKBNK
|4,58
|1.467.543.368
|% -2,55
|
|DOHOL
|3,64
|772.517.236
|% -0,27
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% -5,40
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% -1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3879
|15,4013
|% 0,65
|
|Euro
|16,0318
|16,0668
|% -0,42
|
|Sterlin
|18,7645
|18,8586
|% 0,41
|
|Frank
|15,3484
|15,4409
|% 0,09
|
|Riyal
|4,0913
|4,1118
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-16,43
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,94
|20,96
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,38
|-0,24
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,67
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
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17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, GARAN
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 4 kaybederek (% -2.38 ) 2, 152
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, MNDRS, ULUUN, UZERB, GLBMD, ESCOM, MRGYO, IHAAS