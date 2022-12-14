***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2022 16:01
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, kurumsal sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında "Sonat Kaymaz Invalue Danışmanlık" ile Sürdürülebilirlik Yönetimi Danışmanlığı Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmenin süresi bir (1) yıldır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087146
BIST
17:195.196
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -60,47
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
17:1918,6477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:1919,8389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0235
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:191.084,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,87
|Açılış
|: 1.084,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:17
|BRYAT
|1.313,40
|295.041.491
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,03
|490.416.913
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|483.363
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.706.524
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.581.912
|% -20,69
|
|DGNMO
|9,10
|105.255.980
|% -7,33
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|YESIL
|4,50
|38.346.077
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,82
|14.796.285.911
|% 0,00
|
|ASELS
|57,30
|7.849.209.090
|% -3,45
|
|THYAO
|141,00
|7.409.817.543
|% -2,08
|
|AKBNK
|17,73
|5.768.670.271
|% 1,55
|
|VAKBN
|11,09
|5.542.683.259
|% 5,12
|
|KRDMD
|18,82
|14.796.285.911
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,07
|5.015.081.013
|% 2,02
|
|SKBNK
|2,80
|1.672.848.834
|% 1,45
|
|VAKBN
|11,09
|5.542.683.259
|% 5,12
|
|YKBNK
|11,61
|4.868.879.269
|% 0,52
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6397
|18,6433
|% 0,00
|
|Euro
|19,8206
|19,8408
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,9725
|23,0877
|% -0,01
|
|Frank
|20,0362
|20,1569
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9412
|4,9660
|% -0,05
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-1,38
|
|Altın Gr.
|1.083
|1.084
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.282
|7.330
|-14,00
|
|Yarım
|3.526
|3.584
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.791
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,83
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|0,04
|
|B. Petrol
|81,88
|81,88
|1,20
|