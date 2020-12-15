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***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

15.12.2020 19:02



***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.10.2020-23.10.2020-25.11.2020-26.11.2020-27.11.2020-02.12.2020-03.12.2020-07.12.2020-08.12.2020-09.12.2020-10.12.2020-11.12.2020-14.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

         Sayın Paydaşlarımız
 
22.10.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuoyu ile paylaşılmış olan 22.10.2020 tarihli Yönetim kurulu Kararına istinaden, 15
.12.2020
tarihinde (bugün) 7,86-8,96 fiyat aralığından 30.110 adet satış işlemi şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Böylelikle şirketimiz paylarının fiili dolaşım oranı %5,0808'e ulaşmıştır. Bu işlemle birlikte satışına karar verilen payların toplam sermayeye oranı 15
.12.2020
tarihi itibariyle % 0,3855'e  düşmüştür. 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
15/12/2020 0 30.110 30.110 1.310.041,29 1.279.931,29 % 0,3946 % 0,3946 % 0,3855 % 0,3855




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893282


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UZERB 51,10 874.372 % 9,99  
IZTAR 16,31 2.162.788 % 9,98  
ISGSY 19,83 128.316.588 % 9,98  
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Altın Ons 1.848 1.849 20,03  
Altın Gr. 466 466 3,96  
Cumhuriyet 3.097 3.114 -3,00  
Tam 3.083 3.161 25,88  
Yarım 1.490 1.529 12,52  
Çeyrek 747 764 6,26  
Gümüş.Ons 24,44 24,48 0,60  
Gümüş Gr. 6,15 6,16 0,13  
B. Petrol 50,73 50,73 0,44  
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