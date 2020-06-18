***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27 Mayıs 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda şirket Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin, 18 Haziran 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yaptıkları görev taksimi sonucundaKomitelerde görev yapmak üzere :a) Denetimden Sorumlu Komite- Sn. Mustafa Sabri Doğrusoy - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)- Sn. Murat Bahadır Teker - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)b) Kurumsal Yönetim Komitesi- Sn. Mustafa Sabri Doğrusoy - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)- Sn. Murat Bahadır Teker - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)- Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz - Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)c) Riskin Erken Saptanması Komitesi- Sn. Mu