***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
18.06.2020 15:02
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27 Mayıs 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda şirket Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin, 18 Haziran 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yaptıkları görev taksimi sonucunda
Komitelerde görev yapmak üzere :
a) Denetimden Sorumlu Komite
- Sn. Mustafa Sabri Doğrusoy - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Sn. Murat Bahadır Teker - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
b) Kurumsal Yönetim Komitesi
- Sn. Mustafa Sabri Doğrusoy - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Sn. Murat Bahadır Teker - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz - Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)
c) Riskin Erken Saptanması Komitesi
- Sn. Mu
15:44112.282
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 1.342,01
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.676
En Düşük
111.117
15:446,8593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0213
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8608
En Düşük
6,8330
15:447,7070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0069
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6835
15:44380,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,16
|Açılış
|: 380,18
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
378,93
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|9,26
|9.113.775
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|169.915.511
|% 9,97
|
|TCELL
|16,23
|1.239.312.094
|% 9,96
|
|METUR
|2,32
|18.836.016
|% 9,95
|
|KRDMA
|3,10
|48.070.619
|% 9,93
|
|GLRYH
|15,52
|57.741.642
|% -9,98
|
|RTALB
|36,08
|145.035.763
|% -9,98
|
|EKIZ
|12,85
|2.940.297
|% -9,95
|
|DAGHL
|8,26
|5.600.674
|% -9,92
|
|ARTI
|2,43
|671.793
|% -9,67
|
|KRDMD
|3,03
|1.914.247.340
|% 8,60
|
|TCELL
|16,23
|1.239.312.094
|% 9,96
|
|TKFEN
|16,38
|809.292.364
|% 3,54
|
|TTKOM
|8,02
|649.871.681
|% 4,29
|
|GARAN
|8,14
|567.674.907
|% 0,12
|
|KRDMD
|3,03
|1.914.247.340
|% 8,60
|
|EKGYO
|1,91
|455.393.814
|% 0,53
|
|IHLGM
|1,55
|348.299.952
|% 0,65
|
|SKBNK
|1,34
|283.871.847
|% -0,74
|
|KARSN
|2,40
|354.905.546
|% 2,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5215
|8,5643
|% -0,54
|
|Frank
|7,1918
|7,2352
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,27
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.488
|1,90
|
|Tam
|2.540
|2.553
|2,00
|
|Yarım
|1.238
|1.248
|0,90
|
|Çeyrek
|621
|625
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,01
|
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