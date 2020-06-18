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***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

18.06.2020 15:02
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***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

27 Mayıs 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda şirket Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin, 18 Haziran 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yaptıkları görev taksimi sonucunda
Komitelerde görev yapmak üzere :
a)     Denetimden Sorumlu Komite
-          Sn. Mustafa Sabri Doğrusoy - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
-          Sn. Murat Bahadır Teker - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
b)    Kurumsal Yönetim Komitesi
-          Sn. Mustafa Sabri Doğrusoy - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
-          Sn. Murat Bahadır Teker -  Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
-          Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz - Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)
c)     Riskin Erken Saptanması Komitesi
-          Sn. Mu



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Cumhuriyet 2.475 2.488 1,90  
Tam 2.540 2.553 2,00  
Yarım 1.238 1.248 0,90  
Çeyrek 621 625 0,50  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 0,01  
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