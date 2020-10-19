***DGHOL* *DGGYO*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGHOL******DGGYO*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [DGGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%100 hissedarı olduğumuz Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 15.10.2020 tarihinde tescil edilen kısmi bölünme işlemi ile birlikte bu şirketin sahibi olduğu %0,46 oranındaki 1.522.028,446 TL nominal Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hissesi yine %100 hissedarı olduğumuz Doğuş Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'ye devrolmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882352BIST