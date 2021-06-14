***DGHOL* *DGGYO*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
14.06.2021 22:16
***DGHOL******DGGYO*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
14 Haziran 2021 tarihinde Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 8,85-8,96 TL fiyat aralığından 14.403 adet satış işlemi şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 14 Haziran 2021 tarihi itibariyle %94,0057 olmuştur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
14/06/2021 0 14.403 14.403 312.120.631,221 312.106.228,221 % 94,01 % 94,01 % 94,0057 % 94,0057
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942291
BIST
18:051.454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,61
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.451
18:058,4805
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0863
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,4805
En Düşük
8,3031
18:0510,2823
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1191
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,2823
En Düşük
10,0527
18:05508,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,61
|Açılış
|: 508,37
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
508,48
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|3,96
|377.437.863
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,75
|46.991.483
|% 10,00
|
|KUTPO
|35,38
|188.729.013
|% 9,94
|
|OYYAT
|24,78
|86.977.280
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|652.720
|% 9,91
|
|TKURU
|142,00
|2.477.664
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.926.085
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|5.477.717
|% -9,81
|
|MZHLD
|46,00
|3.083.280
|% -8,18
|
|YAYLA
|3,97
|9.686.914
|% -7,24
|
|THYAO
|14,62
|1.664.997.985
|% 0,21
|
|GARAN
|8,36
|939.630.451
|% -1,18
|
|FENER
|37,92
|703.620.240
|% 1,12
|
|EREGL
|19,43
|566.776.016
|% 1,20
|
|EKGYO
|2,18
|556.920.094
|% -1,80
|
|EKGYO
|2,18
|556.920.094
|% -1,80
|
|YKBNK
|2,25
|534.181.595
|% -0,88
|
|THYAO
|14,62
|1.664.997.985
|% 0,21
|
|GARAN
|8,36
|939.630.451
|% -1,18
|
|GSRAY
|3,96
|377.437.863
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4752
|8,4805
|% 1,03
|
|Euro
|10,2739
|10,2823
|% 1,17
|
|Sterlin
|11,9216
|11,9814
|% 0,97
|
|Frank
|9,3808
|9,4373
|% 0,76
|
|Riyal
|2,2532
|2,2645
|% 0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-12,04
|
|Altın Gr.
|508
|508
|1,45
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,87
|27,90
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,06
|
|B. Petrol
|72,89
|72,89
|0,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 83 artarak (% 0.25 ) 1, 566
-
17:58XU100
Endeks 1, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 12, 303.00 milyon TL de
-
17:58KLMSN
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 22.24 lira fiyatla işlem gören hissede 909, 640 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 969, 611 adet işlem
-
17:55RYSAS
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 766, 020 adet işlem