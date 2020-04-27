***DGHOL* *GARAN* *BRKT* *ISGYO* *AKSFA* *HUZFA* *ODEA* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***DGHOL******GARAN******BRKT******ISGYO******AKSFA******HUZFA******ODEA******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKSFA, BRKT, DGHOL, ERGLI, GARAN, HUZFA, ISGYO, ODEAMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFT42014 FİNANSMAN BONOSU 27/04/2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12114 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. DGHOL TRSDOGH72112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT62010 FİNANSMAN BONOSU 27/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT62028 FİNANSMAN BONOSU 27/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT72019 FİNANSMAN BONOSU 27/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01988 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 27/04/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01988 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 27/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN42044 FİNANSMAN BONOSU 27/04/2020 İtfaHUZUR FAKTORİNG A.Ş. HUZFA TRSHZRFK2016 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRSISGY12113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA42021 FİNANSMAN BONOSU 27/04/2020 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840374BIST