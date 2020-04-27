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***DGHOL* *GARAN* *BRKT* *ISGYO* *AKSFA* *HUZFA* *ODEA* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

27.04.2020 17:11
GÜNCEL HABERLER



***DGHOL******GARAN******BRKT******ISGYO******AKSFA******HUZFA******ODEA******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKSFA, BRKT, DGHOL, ERGLI, GARAN, HUZFA, ISGYO, ODEA

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFT42014 FİNANSMAN BONOSU 27/04/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12114 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. DGHOL TRSDOGH72112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT62010 FİNANSMAN BONOSU 27/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT62028 FİNANSMAN BONOSU 27/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT72019 FİNANSMAN BONOSU 27/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01988 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 27/04/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01988 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 27/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN42044 FİNANSMAN BONOSU 27/04/2020 İtfa
HUZUR FAKTORİNG A.Ş. HUZFA TRSHZRFK2016 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRSISGY12113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA42021 FİNANSMAN BONOSU 27/04/2020 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840374


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 7,15 156.721.319 % 10,00  
MMCAS 0,99 118.918 % 10,00  
RTALB 16,83 8.544.894 % 10,00  
BANVT 24,20 20.228.792 % 10,00  
EGCYO 0,55 167.853 % 10,00  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6425 8,6859 % 0,81  
Frank 7,1292 7,1721 % 0,15  
Riyal 1,8525 1,8617 % 0,45  
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Tam 2.530 2.584 -19,20  
Yarım 1.232 1.263 -7,50  
Çeyrek 618 632 -3,80  
Gümüş.Ons 15,14 15,16 -0,06  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,00  
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