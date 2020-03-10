***DGKLB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 15:38
***DGKLB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGKLB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826132
BIST
15:42103.304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -220,11
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
103.272
15:426,1288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0180
|Açılış
|: 6,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
15:426,9738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0560
|Açılış
|: 6,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
15:42327,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -4,11
|Açılış
|: 327,71
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|3.838.930
|% 14,73
|
|DOKTA
|24,88
|12.656.484
|% 12,07
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,24
|17.026
|% 9,80
|
|HATEK
|8,55
|18.695.557
|% 8,92
|
|OYAYO
|5,62
|851.559
|% -14,98
|
|GSRAY
|2,70
|112.901.972
|% -10,30
|
|TSPOR
|5,15
|113.000.320
|% -9,65
|
|TDGYO
|1,77
|4.173.666
|% -9,23
|
|AGYO
|1,50
|2.165.018
|% -7,41
|
|THYAO
|10,49
|731.860.848
|% 1,06
|
|ASELS
|27,56
|625.810.306
|% -0,72
|
|GARAN
|9,49
|427.630.709
|% 3,38
|
|YKBNK
|2,35
|324.269.311
|% 2,62
|
|ODAS
|1,82
|187.346.605
|% -2,67
|
|YKBNK
|2,35
|324.269.311
|% 2,62
|
|IHLGM
|1,24
|147.183.394
|% -1,59
|
|ODAS
|1,82
|187.346.605
|% -2,67
|
|KARSN
|1,63
|118.434.959
|% -1,81
|
|THYAO
|10,49
|731.860.848
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9575
|7,9974
|% -0,97
|
|Frank
|6,5568
|6,5963
|% -0,82
|
|Riyal
|1,6273
|1,6354
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-17,46
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-3,87
|
|Cumhuriyet
|2.172
|2.205
|-9,00
|
|Tam
|2.163
|2.217
|-6,30
|
|Yarım
|1.045
|1.072
|-3,05
|
|Çeyrek
|524
|536
|-1,52
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,04
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|37,37
|37,37
|3,01
|