***DGKLB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2020 12:21
***DGKLB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGKLB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861119
BIST
13:34118.688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 646,17
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
13:346,8464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0259
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
13:347,9230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0587
|Açılış
|: 7,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9329
En Düşük
7,8064
13:34408,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 4,84
|Açılış
|: 408,65
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|47,52
|84.484.811
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.906.133
|% 10,00
|
|YONGA
|31,94
|644.932
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|4.391.579
|% 9,96
|
|FRIGO
|26,94
|692.223
|% 9,96
|
|DERAS
|6,16
|53.974.766
|% -9,94
|
|MEGAP
|4,37
|1.509.904
|% -9,90
|
|MEGAP
|4,37
|1.509.904
|% -9,90
|
|KUTPO
|42,20
|81.846.338
|% -8,34
|
|CASA
|21,90
|6.594
|% -4,78
|
|EKGYO
|2,39
|3.416.553.109
|% 5,75
|
|ASELS
|33,22
|994.295.379
|% 2,72
|
|GARAN
|7,99
|604.264.608
|% 0,63
|
|AFYON
|4,75
|422.712.397
|% 1,93
|
|KRDMD
|3,09
|347.782.139
|% 1,64
|
|EKGYO
|2,39
|3.416.553.109
|% 5,75
|
|KRDMD
|3,09
|347.782.139
|% 1,64
|
|IHLGM
|1,76
|192.413.018
|% 0,57
|
|CEMAS
|1,76
|173.128.921
|% 1,15
|
|AFYON
|4,75
|422.712.397
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6489
|8,6923
|% -0,10
|
|Frank
|7,3148
|7,3589
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8196
|1,8287
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|17,29
|
|Altın Gr.
|409
|409
|4,84
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.676
|30,40
|
|Tam
|2.734
|2.746
|31,10
|
|Yarım
|1.327
|1.343
|15,20
|
|Çeyrek
|666
|673
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|4,84
|4,84
|0,18
|
|B. Petrol
|43,84
|43,84
|-0,48
|