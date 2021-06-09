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***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

09.06.2021 16:27



***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 269.069.767 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 80.930.233 TL tutarında (%30,07778 bedelli) artırılarak 350.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.06.2021 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07/06/2021 tarih 10343 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941404


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