***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
09.06.2021 16:27
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 269.069.767 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 80.930.233 TL tutarında (%30,07778 bedelli) artırılarak 350.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.06.2021 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07/06/2021 tarih 10343 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941404
BIST
16:391.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,85
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
16:398,5753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0299
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
16:3910,4769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0034
|Açılış
|: 10,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
16:39522,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,87
|Açılış
|: 522,88
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler16:37
|ATATP
|35,12
|89.442.527
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|6.832.384
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.582.739
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.261.725
|% 9,93
|
|BMSCH
|5,88
|301.368.662
|% 9,91
|
|METUR
|7,01
|17.754.060
|% -6,53
|
|AVTUR
|3,16
|8.451.599
|% -6,23
|
|NUGYO
|12,01
|8.062.745
|% -5,80
|
|SANFM
|14,27
|3.098.818
|% -5,50
|
|UFUK
|14,94
|49.737
|% -5,50
|
|THYAO
|14,60
|1.373.993.548
|% 0,83
|
|GARAN
|8,30
|720.221.660
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,03
|692.128.726
|% 2,01
|
|KRDMD
|7,74
|627.846.672
|% -0,13
|
|KOZAL
|126,10
|366.616.043
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,03
|692.128.726
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,27
|254.019.137
|% 0,89
|
|GSDHO
|2,07
|212.320.239
|% 5,61
|
|THYAO
|14,60
|1.373.993.548
|% 0,83
|
|GARAN
|8,30
|720.221.660
|% 0,00
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|1,64
|
|Altın Gr.
|522
|523
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|3.458
|3.510
|-6,00
|
|Tam
|3.441
|3.528
|-6,76
|
|Yarım
|1.663
|1.706
|-3,27
|
|Çeyrek
|834
|853
|-1,64
|
|Gümüş.Ons
|27,87
|27,89
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,68
|0,04
|
|B. Petrol
|72,66
|72,66
|0,44
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:47DESA
Yüzde 5.90 oranında artışla 12.92 lira fiyatla işlem gören hissede 597, 374 adet işlem
-
16:46GSDDE
Yüzde 9.91 oranında artışla 6.10 lira fiyatla işlem gören hissede 613, 488 adet işlem
-
16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, TAVHL, SISE
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 51 artarak (% 0.28 ) 1, 272
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, GSDDE, ATATP, SEKUR, BOBET, BMSCH