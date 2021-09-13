***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.09.2021 18:24
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2021, 23.08..2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin unvanının "Doğanlar Mobilya Grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' olarak değiştirilmesi için şirket esas sözleşmesinin "Şirket Unvanı" başlıklı 3.maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.09.2021 tarihli E-29833736-110.03.03-10659 sayılı yazısı ile kabul edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963552
BIST
18:051.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,44
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.434
18:058,4409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0148
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4235
18:059,9749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0371
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
18:05487,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,13
|Açılış
|: 487,24
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|2,42
|144.288.795
|% 10,00
|
|CRFSA
|42,46
|8.258.507
|% 10,00
|
|GESAN
|23,78
|363.530.642
|% 9,99
|
|YEOTK
|38,96
|8.978.176
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|20.292.345
|% 9,99
|
|TGSAS
|15,75
|9.540.337
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|96.466.023
|% -9,99
|
|SELGD
|6,63
|11.121.929
|% -7,92
|
|ISGSY
|8,40
|138.062.087
|% -7,08
|
|CASA
|135,60
|408.919
|% -6,61
|
|GARAN
|9,39
|1.495.999.079
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,47
|703.560.396
|% -0,40
|
|SISE
|8,60
|680.185.439
|% 0,70
|
|BRLSM
|10,47
|618.560.503
|% 3,25
|
|KOZAL
|101,70
|607.303.669
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,47
|703.560.396
|% -0,40
|
|GARAN
|9,39
|1.495.999.079
|% -1,05
|
|EKGYO
|1,84
|147.369.046
|% -1,08
|
|SISE
|8,60
|680.185.439
|% 0,70
|
|TSKB
|1,28
|95.235.035
|% -0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4367
|8,4409
|% -0,18
|
|Euro
|9,9675
|9,9749
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,6493
|11,7077
|% -0,15
|
|Frank
|9,1248
|9,1798
|% -0,54
|
|Riyal
|2,2432
|2,2545
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|7,38
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,82
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|9,63
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,65
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,00
|
|B. Petrol
|73,55
|73,55
|0,63
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 10, 540.00 milyon TL de
-
17:58IDGYO
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 696, 326 adet işlem
-
17:56ULAS
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 548, 787 adet işlem
-
17:55EUHOL
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 109, 672 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EKGYO, GARAN