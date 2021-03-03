***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 -510.991 282.945 115.492.865 1.197.906 1.107.177 -82.038.854 -89.219.008 -3.687.960 -3.687.960Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Transferler-89.219.008 89.219.008Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23.273.263 -967.542 -10.370.082 -65.258.787 -53.323.148 -53.323.148Dönem Karı (Zararı)-65.258.787 -65.258.787 -65.258.787Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23.273.263 -967.542 -10.370.082 11.935.639 11.935.639Sermaye Arttırımı60.000.000 9.000.000 69.000.000 69.000.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 -510.991 9.282.945 138.766.128 230.364 -10.370.082 1.107.177 -171.257.862 -65.258.787 11.988.892 11.988.892Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -510.991 9.282.945 138.766.128 230.364 -10.370.082 1.107.177 -171.257.862 -65.258.787 11.988.892 11.988.892Transferler2.334.150 -67.592.937 67.592.937Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30.287.269 -897.512 -34.839.018 25.752.988 20.303.727 20.303.727Dönem Karı (Zararı)25.752.988 25.752.988 25.752.988Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30.287.269 -897.512 -34.839.018 -5.449.261 -5.449.261Sermaye Arttırımı0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.334.150 -2.334.150 -2.334.150Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 -2.845.141 9.282.945 169.053.397 -667.148 -45.209.100 3.441.327 -238.850.799 25.752.988 29.958.469 29.958.469Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI168.713.608 42.717.746Dönem Karı (Zararı)25.752.988 -65.258.787Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler157.806.048 138.695.759Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 59.206.827 41.782.192Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 4.461.361 3.722.303Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.067.433 3.722.303Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 393.928Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.423.356 2.678.287Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 3.347.376 1.592.641Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 830.203 -674.573Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.245.777 1.760.219Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21 58.245.747 94.257.914Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -213.353 -39.203Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 61.096.301 85.060.578Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-2.041.859 8.873.193Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-595.342 363.346Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler72.837.496 26.003.453Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-43.548.772 -13.294.977Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 1.123.063 -17.661.587Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-943.030 716.974Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-943.030 716.547Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler427Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler491.200İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.511.420 -29.368.279Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-31.574.254 -63.070.949İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -577.579 -462.263İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-30.996.675 -62.608.686Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 2.543.466 -4.864.902İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 2.543.466 -4.864.902Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -55.928.412 -29.735.933Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -18.668.156 4.241.359Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 146.080.455 19.833.265İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 146.080.455 19.833.265Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 7.908.885 3.185.755Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -578.880 1.406.584İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -578.880 1.406.584Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -38.674.218 42.108.467İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-24.620.306 -2.471.925Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-24.620.306 -2.471.925Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları170.047.616 44.068.693Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -1.214.280 -1.026.396Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler14 -119.728 -324.551YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-57.542.836 -18.362.716Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.806.007 1.279.246Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12,13 2.806.007 1.279.246Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -60.348.843 -19.667.177Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -58.213.504 -18.407.799Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.135.339 -1.259.378Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.215FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-101.804.988 -23.059.464Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri69.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri60.000.000Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-2.334.150İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.334.150Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri532.732.537 955.432.118Kredilerden Nakit Girişleri4,27 532.732.537 955.432.118Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-515.110.303 -964.653.828Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4,27 -515.110.303 -964.653.828İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-40.043.356 -15.522.824Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12,27 -7.920.691 -4.551.604Ödenen Faiz-69.129.025 -62.763.326YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.365.784 1.295.566NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.365.784 1.295.566DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 4.862.454 3.566.888DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 14.228.238 4.862.454Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 14.228.238 4.862.454Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar174.492.889 146.390.726İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.150.796 1.573.217İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 172.342.093 144.817.509Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar7 5.481.044 8.283.318İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 5.481.044 8.283.318Stoklar8 297.479.105 241.944.621Peşin Ödenmiş Giderler10 46.095.680 27.427.524Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 615.386 684.941Diğer Dönen Varlıklar9 29.320.687 4.630.826İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9 29.320.687 4.630.826ARA TOPLAM567.713.029 434.224.410TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR567.713.029 434.224.410DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 9.469.958 9.469.958Vadeli Mevduatlar11 9.469.958 9.469.958Diğer Alacaklar7 2.175.338 1.916.530İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.175.338 1.916.530Maddi Duran Varlıklar12 314.132.318 258.514.240Arazi ve Arsalar12 76.310.952 66.275.300Binalar12 105.647.049 81.607.200Tesis, Makine ve Cihazlar12 57.761.110 62.146.732Taşıtlar12 1.032.825 339.244Mobilya ve Demirbaşlar12 23.789.570 21.160.090Özel Maliyetler12 48.899.933 26.841.463Yapılmakta Olan Yatırımlar12 690.879 144.211Kullanım Hakkı Varlıkları12 78.785.947 40.424.299Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 22.044.838 20.630.756Diğer Haklar13 4.514.838 3.100.756Markalar13 17.530.000 17.530.000Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı21 13.790.478 12.215.458TOPLAM DURAN VARLIKLAR440.398.877 343.171.241TOPLAM VARLIKLAR1.008.111.906 777.395.651KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 98.162.630 55.005.861İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 98.162.630 55.005.861Banka Kredileri4 98.162.630 55.005.861Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları219.045.890 146.764.530İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 219.045.890 146.764.530Banka Kredileri4 219.045.890 146.764.530Ticari Borçlar5 303.538.339 159.619.471İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 303.538.339 159.619.471Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 16.335.454 8.426.569Diğer Borçlar2.032.339 41.654.831İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 1.160.819 41.204.175İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 871.520 450.656Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 45.528.507 84.202.725İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 45.528.507 84.202.725Kısa Vadeli Karşılıklar18.890.104 13.416.161Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 6.956.979 4.606.796Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 11.933.125 8.809.365Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 54.527İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler54.527ARA TOPLAM703.533.263 509.144.675TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER703.533.263 509.144.675UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 268.958.563 251.512.023İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar267.148.009 248.701.726Banka Kredileri267.148.009 248.701.726İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.810.554 2.810.297Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar1.810.554 2.810.297Diğer Borçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar5.661.611 4.750.061Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 4.405.404 3.500.601Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.256.207 1.249.460TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER274.620.174 256.262.084TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER978.153.437 765.406.759ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar16 29.958.469 11.988.892Ödenmiş Sermaye16 269.069.767 269.069.767Sermaye Düzeltme Farkları16 -159.069.767 -159.069.767Geri Alınmış Paylar (-)-2.845.141 -510.991Paylara İlişkin Primler (İskontolar)9.282.945 9.282.945Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)168.386.249 138.996.492Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)168.386.249 138.996.492Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 169.053.397 138.766.128Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -667.148 230.364Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -45.209.100 -10.370.082Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)16 -45.209.100 -10.370.082Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)16 -45.209.100 -10.370.082Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.441.327 -238.850.799 -171.257.862Net Dönem Karı veya Zararı25.752.988 -65.258.787TOPLAM ÖZKAYNAKLAR29.958.469 11.988.892TOPLAM KAYNAKLAR1.008.111.906 777.395.651Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 994.831.594 602.401.733Satışların Maliyeti17 -669.027.975 -416.280.757TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)325.803.619 186.120.976BRÜT KAR (ZARAR)325.803.619 186.120.976Genel Yönetim Giderleri18 -33.255.054 -27.634.345Pazarlama Giderleri18 -178.785.227 -127.715.532Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -7.805.044 -4.614.222Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 83.941.847 81.691.085Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -28.843.943 -78.487.469ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)161.056.198 29.360.493Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 943.030Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -716.547FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)161.999.228 28.643.946Finansman Gelirleri21 83.845.421 64.030.314Finansman Giderleri21 -218.968.598 -175.594.634SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)26.876.051 -82.920.374Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.123.063 17.661.587Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -1.123.063 17.661.587SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)25.752.988 -65.258.787DÖNEM KARI (ZARARI)25.752.988 -65.258.787Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları25.752.988 -65.258.787Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç/ (kayıp) 0,00100000 -0,00250000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç/ (kayıp) ( 0,00100000 -0,00250000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar29.389.757 22.305.721Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 36.523.318 28.093.444Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -1.121.890 -1.209.427Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22 -6.011.671 -4.578.296Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -6.011.671 -4.578.296Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-34.839.018 -10.370.082Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-43.548.772 -13.294.977Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-43.548.772 -13.294.977Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.709.754 2.924.895Dönem Vergi (Gideri) Geliri8.709.754 2.924.895DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.449.261 11.935.639TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.303.727 -53.323.148Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.303.727 -53.323.148http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915000BIST